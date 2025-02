Günther Jauch: Kurz nach „Wer wird Millionär“ herrscht Gewissheit

Am Montagabend (17. Februar 2025) erwartete eingefleischte Quizfans ihre beliebte Tradition: Eine neue Folge von „Wer wird Millionär?“ flimmerte auf den TV-Bildschirmen zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL.

Auch diesmal standen wieder spannende Fragen und unerwartete Wendungen auf dem Programm. Zudem belebte Moderator Günther Jauch wie gewohnt das beliebte Format durch seine bekannte humorvolle Art.

Beim Blick auf die Einschaltquoten des Medienmagazins „DWDL“ am Tag danach zeigt sich aber ein klares Bild. Konnte „Wer wird Millionär?“ gegen das ARD-Politikformat „Was bewegt Deutschland?“ kurz vor der Wahl Stand halten?

Günther Jauch muss traurige „Wer wird Millionär“-Nachricht verkraften

Alles in allem standen die TV-Zuschauer am Montagabend vor einem großen Dilemma. Dabei stellte sich für viele Menschen die Frage: Traditionsreiche Quizunterhaltung vs. relevante Politikdebatte? Beim Blick auf die Einschaltquoten muss Günter Jauch eine nicht so erfreuliche Nachricht hinnehmen.

Die Konkurrenz durch das ARD-Format „Was bewegt Deutschland?“ war einfach zu groß. Somit lässt sich auch in den Zahlen die Bedeutung der Wahlen am 23. Februar 2025 immer deutlicher spüren! In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die RTL-Show diesmal nicht überzeugen.

So waren 0,54 Millionen Menschen (Marktanteil: 11.8%) beim kniffligen Quizduell dabei, wohingegen 0,7 Millionen (Marktanteil: 14.8%) politisch interessierte Zuschauer „Was bewegt Deutschland?“ verfolgten.

Günther Jauch muss sich Konkurrenz geschlagen gegeben

Ebenfalls beim Blick auf das Gesamtpublikum ab 3 Jahren muss der 68-jährige Moderator ganz stark bleiben. Insgesamt 2,6 Millionen Menschen verfolgten das beliebte Quizformat, was einem Marktanteil von 11,2 Prozent entspricht. „Was bewegt Deutschland?“ war nicht aufzuhalten und lief auch hier dem Quizformat den Rang ab: 3,3 Millionen Menschen schauten gespannt der hitzigen politischen Debatte zu.

Am Monatag (24. Januar) wird eine neue Folge von „Wer wird Millionär?“ gesendet. Günther Jauch wird dabei sicherlich sein Bestes geben, um die Kandidaten bei der Beantwortung der kniffligen Fragen zu unterstützen. Es bleibt spannend, wie die Einschaltquoten der kommenden Woche aussehen werden.