Günther Jauch im ARD-Quiz – Fans fällt es sofort auf

In der Welt der deutschen Quizshows ist nichts mehr, wie es war! Am Samstagabend (28. Dezember) präsentierte Kai Pflaume den großen Jahresrückblick „2024 – Das Quiz“ und alles schien wie gewohnt – bis auf ein kleines, aber feines Detail, das bei den Zuschauern für Furore sorgte.

Im TV-Klassiker, der die größten Ereignisse und emotionalsten Momente des Jahres 2024 beleuchtete, traten Quiz-Giganten wie Barbara Schöneberger, Florian Silbereisen, Jan Josef Liefers und eben Günther Jauch gegeneinander an. Doch während die Ratefüchse um den Titel des Jahres-Champions kämpften, war es der scheinbar harmlose Umgangston, der den Abend prägte.

ER sorgt für Aufruhr im ARD-Quiz

Einer der Zuschauer fragte auf X, ehemals Twitter, völlig verblüfft: „Seit wann duzt Kai Pflaume Günther Jauch?“ Ein weiterer Fan der Sendung findet: „Das fühlt sich immer falsch an, wenn jemand anders als Thomas Gottschalk den Jauch duzt.“ Ein anderer fügte hinzu: „Das dürfen doch nur Gottschalk und Schöneberger!“ Doch warum gerade die zwei?

Die Erklärung dazu liegt in der beliebten RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“, in der das Trio Jauch, Gottschalk und Schöneberger regelmäßig für Lacher sorgt. Ihr lockerer Umgangston ist dort Programm, und das scheint sich nun ins ARD-Format eingeschlichen zu haben. Sehr zum Leid einiger Zuschauer!

Doch abseits der Duz-Debatte bot die Show alles, was das Herz begehrt: Von der US-Wahl über die Olympischen Spiele in Paris bis hin zur UEFA Fußball-Europameisterschaft – die Themenvielfalt ließ keine Wünsche offen. Doch der wahre Gesprächsstoff des Abends blieb eindeutig der kleine, unüberlegte Sprachwechsel.

Sendung verpasst? Kein Problem. In der ARD-Mediathek kannst du „2024 – Das Quiz “ ganz einfach nachverfolgen.