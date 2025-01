„Wer wird Millionär?“ – Günther Jauch ist fassungslos: „Sie sind ja ein Wahnsinniger“

Pünktlich um 20.15 Uhr begrüßt Günther Jauch das Publikum auch am Donnertagabend (9. Januar) wieder zur vierten Folge von „Wer wird Millionär?“ im neuen Jahr. Die gesamte Woche lang wird er mit den Kandidaten in der traditionellen 3-Millionen-Euro-Woche spielen.

Auch an Tag 4 der 3-Millionen-Euro-Woche von „Wer wird Millionär?” haben bei Günther Jauch wieder zahlreiche Kandidaten mächtig viel Hirnschmalz in die Beantwortung unterschiedlicher Quizfragen gesteckt. Ihr Ziel: Sie alle wollten es ins große Finale am 10. Januar schaffen, um dort den Jackpot zu knacken.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat macht Günther Jauch sprachlos

Kandidat Christoph Teickner ist 32 Jahre alt und Assistenzart in der Strahlentherapie im Universitäts-Klinikum Kiel. Er entscheidet sich für die „aggressive Variante“, wie Günther Jauch sie beschreibt, und setzt auf vier Joker. Begleitet wird er von seiner Freundin, die ebenfalls im Uni-Klinikum arbeitet, wo sich beide auch kennengelernt haben. Die 32.000-Euro-Frage lautet: „Eine oscarprämierte, jedoch teilweise gefakte Tier-Doku von 1958 bekräftigte einen mittlerweile widerlegten Mythos über…?“ Die Antwort-Optionen: „Haie, Lemminge, Elstern oder Faultiere.

Sofort hat er eine klare Tendenz: Lemminge! Und dabei bleibt er auch mit einer Mischung aus Vorahnung und Gefühl, jedoch ohne Sicherheit: „Wir nehmen Lemminge. Also ist jetzt ein bisschen Harakiri, aber…“ Christoph Teickner liegt vollkommen richtig. Die riskante Entscheidung des Kandidaten macht Günther Jauch sprachlos: „Sie sind ja ein Wahnsinniger“ Auch seine Freundin bestätigt seine Vorliebe zum Zocken und war sich sicher, dass ihr Freund mit 500 Euro nach Hause geht. Pustekuchen – Er verlässt den Stuhl mit einer Gewinnsumme von 125.000 Euro.

„Wer wird Millionär?“-Kandidat: Erfolgsrezept – Vodka-Pasta

Kandidat Jonas Kloke ist Sozialpädagoge eigentlich leidenschaftlicher Zocker. Obwohl er auf das Zocken verzichtete, fiel der Kandidat auf 500 Euro zurück und ist somit nicht beim Finale am 10. Januar dabei. Die entscheidende Frage lautet: „Wofür entscheiden sich im Frühjahr viele Hobbygärtner beim Kauf von Pflanzensamen? Die Antwortmöglichkeiten: V8-Diesel, F1-Hybrid, E10-Benzin und CO2-Emission. Er entscheidet sich für D mit der Begründung: „Alles andere würde ich mir in den Tank kippen.“ Schnell wurde ihm bewusst, dass das die falsche Antwort ist: „Mein Gehirn war zu schnell.“

Auch Julius Croonen hat es auf den heiß begehrten Stuhl geschafft. Der 21-Jährige Student aus Berlin hat einen interessanten Nebenjob – Kochvideos! Sein erfolgreichstes Video: Tomaten-Sahne-Soße mit vier Millionen Klicks. Sein Erfolgsrezept: „Kennen Sie Vodka-Pasta? Ich habe das flambiert. Dann kommt da eine fette Flamme. Das ist natürlich cool.“

Am 10. Januar spielen spielen Christoph Teickner und Julius Croonen dann gemeinsam mit den anderen Kandidaten, die zuvor mindestens 16.000 Euro erspielt haben, um den Jackpot von 3 Millionen Euro. Wann und Wo? Um 20.15 Uhr bei RTL und im zeitgleich im Live-Stream auf RTL+.