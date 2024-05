„Grill den Henssler“: Vox-Moderatorin überrascht mit neuem Aussehen

„Grill den Henssler“ lässt 2024 wieder die Herdplatten warm laufen. TV-Koch Steffen meldet sich auf Vox mit sechs neuen Folgen zurück, die um Zwillings- und EM-Specials ergänzt werden sollen. Doch schon vor Beginn der Küchenduelle sorgt ein Auftritt für überraschte Gesichter.

Vox-Sendung: Moderatorin muss Wettschulden verbüßen

Kochformate erfreuen sich im deutschen Fernsehen einer besonderen Beliebtheit. So zieht auch die Vox-Sendung „Grill den Henssler“ begeisterte Fans an. In der nunmehr 20. Staffel wird wieder ordentlich der Kochlöffel geschwungen. Moderatorin Laura Wontorra führt wie gewohnt durch den Sonntagabend. Doch ihr Aussehen trifft bei vielen Zuschauern auf Verwunderung.

Denn der TV-Star zeigt sich mit Schnurrbart im Fernsehen. „Sie müssen sich keine Sorgen um meinen Testosteron-Haushalt machen.“ Mit diesen Worten erklärt Wontorra ihre Gesichtsbehaarung. Die hat sie einer verlorenen Wette mit Steffen Henssler aus der vergangenen Woche zu verdanken. Weiter fügt die Moderatorin hinzu: „Ich kann froh sein, dass ich nicht mit Vollbart hier auftreten musste.“

Henssler scheint Gefallen an Lauras neuem Aussehen gefunden zu haben. „Laura oder soll ich Carsten sagen? Oder Horst Lichter?“, begrüßt er amüsiert seine Vox-Kollegin. Übrigens: Hätte Hensler die Wette verloren, hätte sein Bart dran glauben müssen. Den neuen Look muss Laura bis zur Abmoderation der Sendung tragen oder wie sie versucht zu verhandeln: „Bis der Schnurbart abfällt.“

Beim letzten Mal legte der Koch extrem gut vor in der Sendung. Ob er auch heute dem Druck des Kochduells gewachsen ist? Dies erfahren gespannte Zuschauer auf Vox oder in der RTL-Mediathek. Gäste des Abends sind Jan Hofer, Podcasterin Senna Gammour und Schauspieler Lars Steinhöfel. Gecoacht werden die Kandidaten von Alexander Wulf, der Premiere in der Vox-Sendung feiert.