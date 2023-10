„Grill den Henssler“: Vox baut Show um – „Keine Gegner, keine Kontrahenten“

Es ist eine ganz besondere „Grill den Henssler“-Folge, die Vox am Sonntagabend (22. Oktober 2023) ausstrahlt. Warum? Ganz einfach. Die Sendung mit Starkoch Steffen Henssler feiert ihr zehnjähriges Jubiläum. Und weil man solch runden Geburtstag natürlich ausreichend würdigen muss, baute die Produktion die Show kurzerhand einfach mal um.

Was sich Vox ausgedacht hat? Dazu später mehr. Erst einmal lassen wir Steffen Henssler und Moderatorin Laura Wontorra die vergangenen Jahre Revue passieren. Nachdem direkt zu Beginn von „Grill den Henssler“ von Vox ein Feuerwerk abgefeuert wurde, überhäuften sich die beiden Hauptakteure des Kochwettkampfes mit Komplimenten.

Vox baut zum Jubiläum „Grill den Henssler“ um

„Unglaublich Steffen, wirklich. Zehn Jahre ‚Grill den Henssler‘. Vor zehn Jahren bist du zum ersten Mal hier auf deine Küche gestiegen“, jubelte Wontorra. Und Henssler, der konnte es scheinbar selbst kaum fassen, wie schnell die Zeit dann doch vergangen war.

„Als Fernsehsendung zur Primetime, auf einem Sonntag, ich glaube, wir waren auch die erste Show damals. Das war im deutschen Fernsehen nicht normal, dass sonntags eine Show lief. Das ist mittlerweile auf anderen Sendern auch gang und gäbe. Da waren wir Pioniere. Ich bin da tatsächlich sehr, sehr stolz drauf“, jubelte der TV-Koch.

„Wir wollen heute eine kleine Party feiern“

Und so kam Laura Wontorra dann doch noch auf die jubiläumsbedingten Umstellungen zu sprechen: „Wir wollen heute eine kleine Party feiern, gemeinsam mit unseren ‚Grill den Henssler‘-Fans und mit Freunden und Weggefährten deinerseits. Deswegen gibt es heute keine Gegner, keine Kontrahenten, sondern einfach nur ein paar richtig gute Kumpels von dir, die wir eingeladen haben.“

Mit dabei waren Mirja Boes, Oliver Pocher, Paul Panzer und als Koch-Coach Christian Lohse. Und ein zweiter Steffen Henssler. Wie jetzt? Richtig gelesen, Komiker Jan van Weyde hatte sich als Henssler verkleidet und kochte im Impro-Gang gegen seinen Doppelgänger. Man sah also, ganz so ernst ging es an diesem Abend nicht zu. Auch mal ganz schön. Die nächsten Folgen dürften dann aber auch wieder normal ablaufen.