„Grill den Henssler“: Kurz nach Staffel-Finale macht die Nachricht die Runde

Ein letztes Mal in dieser Saison trat Steffen Henssler im Sommer-Special von „Grill den Henssler“ an. Seine Gegner am Sonntagabend (13. Oktober) waren dabei Schlagersänger Ross Antony, Moderator Guido Cantz und TV-Persönlichkeit Evelyn Burdecki.

Das Publikum in der Kocharena von „Grill den Henssler“ schien die Show durchaus genossen zu haben. Doch konnte man mit dem Finale des Sommer-Special auch die Zuschauer vor den Bildschirmen überzeugen? Ein Blick in die Quote bringt Klarheit.

„Grill den Henssler“: Nach der Ausstrahlung wird es deutlich

Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für alle Fans von „Grill den Henssler“. Einerseits haben sie sich auf eine neue Folge der Vox-Sendung gefreut. Andererseits war es die letzte Ausgabe des großen Sommer-Specials! Doch sonderlich überzeugen, konnte das Finale das TV-Publikum bedauerlicherweise nicht.

Wie das Branchenmagazin DWDL berichtet, konnte Vox sich mit der Ausstrahlung von „Grill den Henssler“ lediglich 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sichern. Das lag vor allem an der starken, direkten Konkurrenz am Sonntagabend für Steffen Henssler, Laura Wontorra und Co.

„Grill den Henssler“ muss sich geschlagen geben

Der große Gewinner bei den Privatsendern war in jedem Fall ProSieben. Dort lief ebenfalls das große Finale von „Wer stiehlt mir die Show“. Satte 1,05 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 Jahren haben eingeschalten und sichern dem Sender so einen starken Marktanteil von 20,4 Prozent in der Zielgruppe.

Doch für die Fans von Steffen Henssler gibt es keinen Grund den Kopf hängen zu lassen. Vox zeigt schon bald eine neue Show mit dem TV-Koch namens „Deutschland grillt den Henssler“. Die Sendung läuft ab dem 10.11.2024 um 20.15 Uhr im TV-Programm.