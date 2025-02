Noch vor Start von „Grill den Henssler“ sind Zuschauer auf 180 – „Ein Grund, diese Folge nicht zu schauen“

An die Töpfe, fertig, los! Am Sonntagabend (23. Februar) wird bei Vox wieder um die Wette gekocht. In der neuen Folge von „Grill den Henssler“ geht es den ganzen Abend lang um das liebste Gemüse der Deutschen: die Kartoffel.

Henning Krautmacher, „Evil” Jared Hasselhoff und Evelyn Burdecki müssen es schaffen, dass das Gemüse der Star in ihrem Gericht ist. Doch während sich einige Fans auf die zweite Folge von „Grill den Henssler“ freuen, kündigen andere an, dass sie erst gar nicht einschalten werden! Was ist denn da los?

Vox zeigt neue Folge „Grill den Henssler“

Steffen Henssler stellt sich am Sonntagabend einem neuen Duell. Eine Kontrahentin kennt er dabei schon aus vergangenen Staffeln. Evelyn Burdecki gehört nämlich schon zu den Stammgästen der Vox-Show. Dies begrüßen allerdings nicht alle Zuschauer, wie auf Social Media deutlich wird.

Das sind die Gerichte des Abends:

Henning Krautmacher (Vorspeise)

Kartoffelsuppe „Himmel un Äd“

Evelyn Burdecki (Hauptgang)

Kopytka: Polnische Gnocchi mit Rote Beete

„Evil” Jared Hasselhoff (Dessert)

Kartoffel-Brownie und Litschis gefüllt mit Kartoffelmarzipan

Auf Instagram wird Kritik von Seiten mancher Fans laut. „Ein Grund, diese Folge nicht zu schauen. Habe sie neulich schon bei Schlag den Star gesehen“, schreibt ein Fan. Ein anderer Nutzer kommentiert: „Kommt denn niemand Neues mehr? Müsst ihr immer auf Evelyn zurückgreifen? Kann ich nicht anschauen. Leider.“

Doch es gibt auch Gegenstimmen, die sich über die Teilnahme von Evelyn Burdecki freuen: „Versteh gar nicht, warum sich immer alle wegen Evelyn aufregen. Sie ist doch super sympathisch.“

Vox zeigt die neuen Folgen von „Grill den Henssler“ ab dem 16. Februar im TV-Programm. Wer nicht so lange warten kann, der findet die Episoden eine Woche früher bei RTL+.