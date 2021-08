Große Überraschung für die „Goodbye Deutschland“-Stars in den USA.

„Goodbye Deutschland“: Überraschung am Hochzeitstag – „Wenn es jemand verdient hat, dann diese Familie“

Mit dieser Familie haben die „Goodbye Deutschland“-Fans in den vergangenen Monaten ziemlich viel gelitten. Die Corona-Pandemie stellte das Leben der USA-Auswanderer gehörig auf den Kopf.

Doch jetzt gibt es endlich einen Lichtblick für „Schnitzel House“-Betreiber Andreas Lehmann und seine Familie. Als die „Goodbye Deutschland“-Zuschauer von dieser erfreulichen Nachricht erfahren, sind sie ganz gerührt.

„Goodbye Deutschland“: Beinah hätte Andreas sein „Schnitzel House“ verloren

Die Freude beim „Goodbye Deutschland“-Publikum war riesig, als sie mitbekommen, dass es endlich wieder bergauf für Andreas und Petra geht. Denn das Corona-Jahr hatte den Gastronomen große Sorgen bereitet. Da die USA ab März 2020 keine Touristen mehr ins Land gelassen hat, schrumpfte die Gästezahl im „Schnitzel House“ rapide.

In Florida haben sich Andreas und seine Familie ein neues Leben aufgebaut. Foto: picture alliance/dpa/Tampa Bay Times via ZUMA Press | Arielle Bader

Doch nicht nur die Kunden blieben fern, auch die Einnahmen wurden immer weniger, weshalb Andreas sogar einige Mitarbeiter entlassen musste. Jetzt soll es der Familie aus Rietberg (NRW) aber endlich wieder besser gehen, wie die Vox-Produktion bei Instagram berichtete.

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

„Goodbye Deutschland“: Auswanderer gewinnt 5.000 US-Dollar mit Rubbellosen

Zu ihrem 30. Hochzeitstag kaufte Andreas zwei Rubbellose für sich und seine Frau Petra. Die Lose haben gerade einmal 5 Dollar pro Stück gekostet. Dann folgte die große Überraschung: Die beiden gewannen tatsächlich 5.000 US-Dollar.

Der Gewinn wurde prompt für einen Familienausflug ins „Universal Resort“ in Orlando investiert. Es war der einzige Urlaub, den Andreas in diesem Jahr mit seinen Liebsten unternehmen konnte. Für seine Tochter Hanna ließ der Auswanderer sogar noch eine Shoppingtour springen. Den Rest des Geldes steckte er in sein „Schnitzel House“.

Die Zuschauer waren ganz gerührt von der positiven Wende und beglückwünschten die Lehmanns in Florida:

„Wenn es jemand verdient hat, dann diese Familie. Daumen hoch für deren Fleiß und Durchhaltevermögen.“

„Das gönnt man ihnen wirklich mal von Herzen.“

„Freue mich riesig, wenn es mal die Richtigen trifft! Den Dreien gönn' ich das total! Und prima wieder investiert!“

„Da kann man sich nur mitfreuen.“

Zuletzt sorgte die Vox-Show jedoch für großen Ärger bei den Fans. Denn DIESES Paar wollte niemand von ihnen in der Sendung sehen.