„Goodbye Deutschland“-Zuschauer rechnen mit Sender ab – „Das ist nicht ok, Vox!“

Wer an „Goodbye Deutschland“ denkt, der hat vor allem Kultpersonen wie die Robens, Konny Reimann oder Danni Büchner im Kopf. Und nicht nur die bekanntesten Stars der Vox-Sendung haben mittlerweile Kultcharakter erreicht, auch die Auswanderer-Show selbst.

Seit 2006 zeigt Vox „Goodbye Deutschland“ im TV, war sogar für den Deutschen Fernsehpreis im Jahr 2011 als „Beste Unterhaltung Doku“ nominiert. Und unterhaltsam sind Stars wie Caroline und Andreas Robens allemal.

Und dennoch: Die Zuschauer sind aktuell ziemlich sauer auf Vox und die Sendung. Im Netz teilen sie nun ihren Frust.

„Goodbye Deutschland“-Zuschauer stinksauer

Auf dem Instagram-Kanal der Sendung macht es Vox öffentlich und verrät, welche Auswanderer am kommenden Montag (20. Januar) in der Primetime-Sendung um 20.15 Uhr zu sehen sein werden und auch schon vorab in der Mediathek bei RTL+ abrufbar sind:

„Am Montag um 20:15 Uhr könnt ihr diese Auswanderer-Paare auf ihrem Weg zu ihrem Traum auf Mallorca begleiten:



– Familie Perkovic

– Die Robens

– Jenny und Achim Thiesen

– Familie De Rosa“

Bei der Episode handelt es sich allerdings nicht ausschließlich um neu abgedrehte Szenen, sondern um eine Kombination aus alten und neuen Inhalten. Für die Zuschauer ein absolutes No-Go, wie sie bei Instagram unter dem Beitrag verdeutlichen.

„Goodbye Deutschland“-Fan: „Das nervt!“

So lauten einige Kommentare wütender Fans:

„Habe die Folge schon gesehen, aber nicht zu Ende geguckt, da es nervig war, dass zwei neue mit zwei alten Geschichten gemixt wurden…“

„Nervt mich auch total!!“

„Leider waren es sogar drei alte und nur eine neue Geschichte, ich finde das auch voll doof“

„Leider immer alte Sachen“

„Ich finde es ja ok, wenn die Folgen gemischt werden. Aber könnt ihr dann wenigstens alle getrennt voneinander zur Verfügung stellen? Jetzt waren nur die Perkivic‘s neu und das war ziemlich anstrengend anzuschauen“

„Immer wiederholt sich alles. Einfach nur noch schlecht. Man weiß nicht was aktuell und was alt ist. Total unübersichtlich. Schade“

„Weshalb wird dieser unmögliche Mix aus alten Sendungen und nur kurzen, aktuellen Frequenzen vermischt?? Unmöglich!“

Und ein Fan geht deshalb nun sogar einen radikalen Schritt: „So macht es keinen Spaß mehr und wird nicht mehr geschaut.“ Ein anderer stimmt ihm zu: „So ist es, schaue auch nicht mehr mit 90 Prozent alt und 10 Prozent neu.“

Ein weiterer Fan fordert Vox direkt auf, das Konzept zu ändern: „Ihr solltet die Kritiken der Zuschauer endlich mal ernst nehmen und euer neu/alt Gemisch sein lassen. Das nervt!!!! Habe ich bei früheren Sendungen auch schon bemerkt. Das ist nicht ok, Vox!!“

Doch es gibt auch wenige Fans, die der Mix aus alt und neu nicht zu stören scheint. „Freu mich schon“, findet ein Zuschauer zum Beispiel. Ein anderer sendet Herz-Emojis vor Vorfreude.

Vox selbst hat sich bislang allerdings nicht zu den doch deutlich häufiger geposteten Negativ-Kommentaren geäußert.