„Goodbye Deutschland“: Der Traum ist aus – „Wir müssen das abbrechen“

„Naja, die Auswanderung begann mit dem Haus, ich habe das Haus gefunden, und wir haben gesagt, wir wandern aus. Der Wunsch war zwar schon da, aber das war das entscheidende Merkmal, der entscheidende Punkt, wo wir gesagt haben, jetzt gehen wir. Und so wie sich das darstellt, ist das auch der entscheidende Punkt, wo wir sagen, wir müssen das abbrechen.“ Es sind harte Worte, die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Mani Charmi hier findet.

2021 ist der 40-jährige „Goodbye Deutschland“-Star mit seiner Frau Fabienne Charmi und den Kindern nach Mallorca ausgewandert. Ein großer Schritt für die Familie. Auch, weil die Auswanderung nicht ohne Hindernisse auskam. Mani hatte seine junge Frau zu oft im Stich gelassen. Während sie bei den Kindern war, versuchte er seine Schlagerkarriere anzuschieben.

„Goodbye Deutschland“-Familie muss zurück nach Hause

Nun also der nächste Rückschlag. In ihrem Haus auf Mallorca hatte sich in mehreren Räumen Schimmel gebildet. So schlimm, dass die Kinder ständig krank wurden, wie Fabienne berichtet.

„Wenn man dann sieht, dass es den Kindern gesundheitlich schon schlecht geht. Dass immer wieder Erkältungen sind, dass immer wieder Husten, Bindehautentzündungen. Die Schleimhäute sind einfach total betroffen. Das ist schon schlimm“, so die 32-Jährige.

Ein neues Haus zu finden, gestaltet sich jedoch mehr als schwierig. Schließlich brauchen die Charmis mindestens vier Schlafzimmer. Wenn sie die nicht finden, droht sogar der Weg zurück nach Deutschland. Schließlich müssen die Kinder in die Schule.

Und es sollte wirklich dazu kommen. Die Charmis haben kein neues Haus gefunden. Sie müssen zurück nach Kiel. „Wir haben uns insgesamt über 40 Häuser angesehen. Ich habe bis zum letzten Tag irrsinnig gehofft, dass wir da bleiben können, dass noch ein Wunder passiert, dass wir ein passendes Haus finden“, sagt Mani sichtlich bedrückt. Und so gehen die Charmis zurück. Mit Tränen in den Augen und sichtlich Fernweh.