„Goodbye Deutschland“-Star nach Horror-Auswanderung völlig am Ende

Myriam von M., bekannt aus der Sendung „Goodbye Deutschland“, wagte mit ihrem Sohn Gabriel einen Neuanfang in den USA. Sie kämpft seit Jahren gegen Gebärmutterhalskrebs und lebt mit der Autoimmunerkrankung Lupus.

Trotz gesundheitlicher Risiken verließ sie Deutschland. In Kalifornien hoffte sie auf ein besseres Leben. Ihre Beziehung zu Brad, einem trockenen Alkoholiker, gab ihr Hoffnung. Myriam fühlte sich durch seine Lebensfreude wie neu geboren.

„Goodbye Deutschland“: Ein Neuanfang mit Hindernissen

Sie investierte 15.000 Euro in ein Künstler-Visum. In Deutschland hatte sie sich als Sängerin, Autorin und Aktivistin einen Namen gemacht. „Goodbye Deutschland“ begleitete ihren Umzug. Doch schon kurz nach der Ankunft in Colfax wurde klar: Das neue Leben war schwieriger als gedacht. Brad griff wieder zur Flasche.

Es kam zu heftigen Auseinandersetzungen. „Der hat mich rumgezerrt“, sagte Myriam. „Ich hab’ wirklich alles aufgegeben … ich bin ganz schön verzweifelt.“ Trotz allem versuchte sie, Brad eine Chance zu geben. Sie stellte ihm ein Ultimatum: Entweder er hört auf zu trinken oder sie geht. Nach einer kurzen Trennung schien er es zu schaffen. Doch das hielt nicht lange. Myriam besuchte eine Selbsthilfegruppe.

„Goodbye Deutschland“: Zwischen Rückschlägen und Hoffnung

Eine Trennung fiel ihr schwer, da sie finanziell von Brad abhängig war. Sie verdiente Geld als Reinigungskraft und über Social Media. „Goodbye Deutschland“ zeigte, wie schwer ihr Absturz war. „Jetzt bin ich fast 50 Jahre alt und stehe vor dem Nichts“, sagte sie, „Von der Person des öffentlichen Lebens zur Putze, von Sängerin und Spiegel-Bestsellerautorin zur Putzfrau – wow!“

Ihre Träume verwandelten sich zwar in Albträume, aber sie blieb kämpferisch. „Ich habe so viel Schmerz in mir“, gestand sie. Ein Lichtblick: Ein Pub bot ihr regelmäßige Auftritte als Sängerin an. „Goodbye Deutschland“ begleitete sie auch in dieser schweren Phase.

