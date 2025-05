„Goodbye Deutschland“-Star zahlt 15.000  Euro für Beauty-Behandlung – und sieht aus wie vorher

Da staunt der Ballermann! „Goodbye Deutschland“-Star Marion „Krümel“ Pfaff (52) hat tief in die Tasche gegriffen. 15.000 Euro für ein „Deep Plane Facelift“. Doch der Clou: Kaum jemand sieht den Unterschied!

Seit 2011 ist Marion als Auswanderin im TV zu sehen. Die Jahre und der Stress als Barbesitzerin haben ihre Spuren hinterlassen. Doch damit sollte Schluss sein. Also ab unter das Messer!

„Goodbye Deutschland“: Marion Pfaffs unsichtbares Facelift?

„Ich habe sehr viel machen lassen“, verrät Marion im Gespräch mit „T-Online“. Die Dreharbeiten und der Bar-Umbau hatten sie müde aussehen lassen. Das Problem? Nicht die Haut, sondern hängende Gesichtsmuskeln. Die Lösung: Muskeln verkürzen und straffen! Zwei Monate nach dem Eingriff ist die Heilung in vollem Gange.

„Die Heilung ist hervorragend“, schwärmt Marion. In sechs Monaten will sie sich richtig wohlfühlen. Der Witz an der Sache: „Keiner sieht es. Alle, die nicht wissen, dass ich etwas habe machen lassen, sagen: Warst du im Urlaub, du siehst so erholt aus“, so die hübsche Blondine.

Ein Erfolg auf den zweiten Blick. Nur ihr Smartphone spielt nicht mit.

Die Gesichtserkennung funktioniert nicht mehr: „Als ich noch die Schwellungen und Blutergüsse hatte, war alles noch okay. Aber als diese dann zurückgingen, kam ich nirgendwo mehr rein“, lacht Marion.