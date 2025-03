Feuer-Drama bei „Goodbye Deutschland“-Stars – „Es geht um Leben und Tod“

Feuer-Hölle in Los Angeles! Millionen „Goodbye Deutschland“-Fans haben gebannt zugesehen, wie ihre Lieblingsauswanderer in den USA ein neues Leben aufbauen. Doch jetzt der Schock: Eine Feuerwalze hat alles zerstört! In der neuesten Folge packen die Stars aus und erzählen von der Katastrophe ihres Lebens.

Sie kamen nach Amerika für den Traum vom neuen Leben. Stattdessen erlebten sie die schlimmsten Monate ihres Lebens. Im Januar 2025 brannte Los Angeles lichterloh. Häuser, ganze Stadtteile – alles in Schutt und Asche. Etliche Menschen verloren alles, viele sogar ihr Leben. Und mittendrin: unsere „Goodbye Deutschland“-Helden.

„Goodbye Deutschland“-Stars unter Schock

Am Freitagabend (7. März) zeigt Vox in einer Sonderausgabe, wie die Auswanderer die Katastrophe erlebt haben. Besonders hart betroffen: Sarah (37) und Julius Brendel (45). Vor Jahren verließen sie Berlin, um sich in den USA ein neues Leben aufzubauen. Doch jetzt steht nur noch der Schornstein ihres Hauses. „Jetzt geht es mir schlecht, sehr schlecht“, sagt Sarah, den Tränen nahe.

Die Bilder sind schockierend. Nur Schutt und Asche. Ein Stuhl hat überlebt, mehr nicht. „Es fühlt sich so surreal an. Man wacht auf und denkt, das kann nicht wahr sein“, erzählt Sarah. „Auch Wochen später. Der Schmerz hört nicht auf. Es ist wie ein Loch im Herzen.“ Doch bei allem Unglück: Sie haben überlebt. Mehr als 20 Menschen verloren ihr Leben.

Werden Sarah und Julius die USA verlassen?

Die Flammen verschlangen das Viertel in Minuten. „Das ging so schnell“, sagt Julius. „Innerhalb von 45 Minuten war alles weg. Die Feuerwehr hat ja auch gar nichts gemacht. Es war absolut unmöglich.“ Jeder packte nur das Nötigste und flüchtete. „Ein Schalter wurde umgelegt: Es geht hier um Leben und Tod“, sagt Sarah.

Gerettet haben sie nur ihre Pässe, das Auto und Coopers Lieblingskuscheltier. Sarah und Julius kamen in einer Ferienwohnung unter, während ihr Haus brannte. „Wir sind innerlich zusammengebrochen“, sagt Sarah. „Nur Schmerz und Ratlosigkeit.“ Die große Frage: Wie geht es für die Vox-Stars weiter?

„Wir wollten nicht woanders leben“, sagt Sarah. „Jetzt müssen wir es.“ Die Angst ist groß. „Die ganze Stadt ist weg, das kann man sich gar nicht vorstellen“, sagt Julius. Auch das soziale Umfeld ist zerstört. Coopers Schule gibt es nicht mehr. Auf GoFundMe sammelten Freunde und Bekannte Geld für die Familie.

Über 11.000 Dollar kamen zusammen. Aber reicht das für einen Neuanfang?