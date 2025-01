Chris Töpperwien platzt der Kragen: „Immerhin kann man mich sehen“

Der „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien hatte eigentlich allen Grund zur Freude. Vom TV-Comeback bei Vox bis hin zum eigenen autobiografischen Werk – nach seiner Zeit im Gefängnis und dem anschließenden Freispruch schmiedete er große Pläne – und setzte diese anschließend auch in die Tat um.

Neben dem nähren Kontakt zu seiner geliebten Mutter war die erste Lesung seines Buches in einer Kölner Kneipe ein besonderes Highlight für den ehemaligen Dschungelcamper. Das Event verlief harmonisch und das zahlreich erschienene Publikum zeigte sich wohlwollend gestimmt. Trotzdem trieb ein vereinzelter Fan Töpperwien zur Weißglut! So stark, dass er einfach reagieren musste.

„Goodbye Deutschland“-Star wehrt sich

Der Sender Vox begleitete Töpperwien auf seinem Weg in die Freiheit und strahlte am Montagabend (6. Januar 2025) ein Special mit dem Titel „Goodbye Deutschland! Familie Töpperwien“ aus.

+++ Vox: Kurz nach „Goodbye Deutschland“ kann es jeder sehen +++

Wie gewohnt wurde hierbei der Instagram-Account des Formats genutzt, um auf die Folge aufmerksam zu machen. Die Beiträge rund um den einst als „Currywurstmann“ bekanntgewordenen Töpperwien zogen ein großes Fan-Interesse auf sich.

Diese geballte Ladung an Zuschauer-Kommentaren schien am 50-Jährigen ebenfalls nicht spurlos vorbeigegangen zu sein. So verfolgte er sie scheinbar besonders genau – vielleicht etwas zu genau.

Chris Töpperwien holt zum Gegenschlag aus

Ein Nutzer kommentierte eiskalt: „Sieht nicht mehr so fresh aus.“ Töpperwien, bekannt für seine scharfe Zunge, konnte sich daraufhin nicht zurückhalten und schoss genauso schnell zurück: „Danke für deinen negativen Kommentar. Ich weiß nicht, ob du schon 50 bist, aber immerhin kann man mich sehen im Gegensatz zu deinem versteckten Profilbild.“

Die bissige Antwort sorgte für Aufsehen und das nicht nur beim ursprünglichen Autor des Kommentaren. Augenscheinlich verfolgt Töpperwien die Reaktionen auf seine Auftritte im Netz mit wachsamen Augen. Einmal mehr zeigt sich: Der Mann, der nie um Worte verlegen ist, ist sich auch für Seitenhiebe im Netz nicht zu schade.