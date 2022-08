„Goodbye Deutschland“: Caro Robens überbringt Schock-Nachricht – „Plötzlich gestorben“

Harte Schale – weicher Kern. Auf Powerfrau und „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens trifft das Sprichwort zu wie auf kaum eine Zweite. Kein Wunder also, dass diese traurige Geschichte nicht spurlos an ihr vorbeigeht.

In ihrer Instagram-Story teilte die Auswanderin, die gemeinsam mit Partner Andreas Robens und dem „Goodbye Deutschland“-Team nach Mallorca auswanderte, den Aufruf einer Hundefreundin.

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens sorgt sich um drei süße Hunde

Die sucht für gleich drei Fellnasen ein neues Zuhause. Der Grund ist ein trauriger. „Unsere Besitzerin ist plötzlich gestorben. Wir brauchen Hilfe und wollen nicht eingeschläfert werden“, heißt es auf der Collage, die drei Hunde beim Spielen zeigt.

Das ist „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens:

Bekannt wurde sie durch die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“, in der sie mit ihrem Ehemann Andreas zu sehen ist

Andreas lernte Caro 2010 in einer Diskothek auf Mallorca kennen – zwei Monate später folgte ihre Hochzeit

Im Jahr 2020 gewann das Paar in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro

Die drei Tiere suchen nun dringend ein neues Herrchen oder Frauchen, vorzugsweise in Bayern, Kroatien oder Slowenien. Es ist eine schöne Geste von Caro Robens, dass sie ihre Reichweite von immerhin 114.000 Followern nutzt, um den Tieren möglichst viel Aufmerksamkeit zu garantieren.

Bleibt nur zu hoffen, dass Nora, Sissi und Ricky schnell ein neues Zuhause finden. Aber unter den vielen Fans von Caro und Andreas Robens wird sich doch sicher der ein oder andere Hundeliebhaber finden.

Zuletzt sorgte Caro Robens mit einer ganz anderen Aktion für reichlich Gesprächsstoff.

