„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens posiert in Reizwäsche und zeigt stolz ihren aufgepolsterten Hintern

Andreas und Caro Robens sind waschechte Kraftsportfans. Für einen gestählten Körper sucht das Paar regelmäßig die Mucki-Bude auf. Doch für ihr ideales Schönheitsbild hat sich Caro Robens vor einigen Wochen unters Messer legen lassen.

Das Resultat ihres neuen Hinterteils präsentiert sie nun stolz auf Instagram. In Highheels und mit Dessous posiert die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin auf ihrem Anwesen auf Mallorca. Die Fans bekommen bei dem Anblick fast Schnappatmung.

Caro Robens zeigt ihren sexy Hintern

In der Vox-Doku „Goodbye Deutschland“ begleitet ein Kamerateam die 44-Jährige auf ihrem schmerzhaften Weg zum Traumkörper. Beim Schönheitschirurgen wurde der Bauch gestrafft, die Oberlippen aufgespritzt und der Hintern vergrößert. Nachdem Hyaluron und Aquafilling nicht den gewünschten Effekt brachten, folgte nun der nächste Eingriff. Die Auswanderin bekam 500 Gramm schwere Silikonimplantate in ihren Po.

Erst nach einigen Wochen war das endgültige Resultat zu sehen – und Caro Robens scheint mehr als begeistert. Die Powerfrau scheint sich so sexy wie nie in ihrem Körper zu fühlen. Zumindest ließ sie sich auch von einem heftigen Sturm nicht davon abhalten und posierte nun in schwarzem Spitzenbody mit String auf ihrer Terrasse. „Es stürmt immer noch“, schreibt sie zum heißen Schnappschuss. Lediglich ihre Haare werden vom Wind verweht, ihrem gestählten Body kann das Wetter jedoch nichts anhaben.

Auch die Fans reagieren begeistert. „Tolles Foto und schönes Resultat“, „O la la!! Die 4 Buchstaben sind schön in Szene gesetzt“ und „Tolles Foto. Operation hat sich gelohnt. Obwohl ich dich vorher auch schon hübsch fand“, heißt es in den Kommentaren. Diese Komplimente gehen bei dem „Goodbye Deutschland“-Star sicherlich runter wie Öl.