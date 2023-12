„Goodbye Deutschland“: Caro Robens bittet Fans um Hilfe – „Ungewöhnlicher Aufruf“

Rund 119.000 Personen zählt Caro Robens zu ihrer Instagram-Community. Der „Goodbye Deutschland“-Star hält seine Anhänger in den sozialen Netzwerken stets über seinen Alltag auf dem Laufenden. Jetzt hatte die Bodybuilderin einen ungewöhnlichen Appell an ihre Fans.

Viele Menschen aus TV, Politik und Co. nutzen hin und wieder ihre Reichweite, um auf ihre Herzensangelegenheiten aufmerksam zu machen. Seien es kranke Tiere oder Kinder, die in Armut aufwachsen. Auch „Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens wollte jetzt auf einen ganz besonderen Fall hinweisen.

+++„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens im Internet attackiert – „Das ist Mobbing“+++

„Goodbye Deutschland“-Star Caro Robens hilft einem Rind in der Not

„Dies ist mal ein ungewöhnlicher Aufruf“, begann sie ihre Instagram-Story. Dann berichtete sie von dem Schicksal von Rind Anton. „Er ist mit verkürzten Vorderbeinsehnen zur Welt gekommen und braucht nun einen Rollstuhl. Wer kann und will dabei helfen?“

+++„Goodbye Deutschland“: Andreas Robens selbstkritisch – „Wir sind so peinlich“+++

Dann blendete das Vox-Gesicht ein Foto des betroffenen Rinds ein. „Das ist Anton.“ Doch halt – ein Rollstuhl für ein Rind? Ja, richtig gelesen! Nicht nur für Rinder, sondern auch für zahlreiche andere Tiere gibt es inzwischen Gestelle und Geräte, welche die Tiere beim Laufen unterstützen sollen. Das passiert nicht nur bei angeborenen Fehlbildungen, sondern auch, wenn sich die Tiere verletzen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

„Goodbye Deutschland“: Caro Robens hatte vor einiger Zeit schlechte Nachrichten zu verkünden

Wenn Caro Robens sich nicht gerade um Tiere in der Not sorgt, dann betrieb sie zusammen mit ihrem Mann Andreas das „Iron Diners“ – so war es bis zu einiger Zeit zumindest. Inzwischen hat das Paar sein Restaurant aufgegeben. Alle Hintergründe dazu erfährst du in diesem Artikel.