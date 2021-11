„Goodbye Deutschland“-Paar zieht Schlussstrich! „Wäre unser Traum, wieder deutschen Rasen zu haben“

Dem „Goodbye Deutschland“-Paar Peggy Jerofke und Steff Jerkel reicht's!

Die beiden wollen ihre Villa in Cala Ratjada, die auch schon oft Drehort für „Goodbye Deutschland“ war, verkaufen. Grund dafür ist Tochter Josephine, wie Peggy und Steff gegenüber der „Mallorca-Zeitung“ erklären – die „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer wollen sich außerdem einen Traum erfüllen.

„Goodbye Deutschland“: Peggy und Steff verkaufen Villa – das steckt dahinter

Seit März 2018 sind die beliebten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Eltern von Tochter Josephine. Mit dreieinhalb Jahren bewegt sich die Kleine immer selbstständiger, erkundet die heimische Villa in Cala Ratjada/Mallorca – genau darin liegt für Peggy und Steff ein Problem.

Die „Goodbye Deutschland”-Stars Peggy und Steff planen einen Umzug. Foto: RTL

Denn laut den Vox-Stars gebe es dort viele Steine und Treppen, das ist für Josephine „ungeeignet“. „Sie kann hier auf dem Grundstück nicht so gut spielen. Daher würden wir gerne eine Finca haben mit großem Grundstück. Dann können wir uns auch wieder einen großen Hund holen“, so Steff in der „Mallorca-Zeitung“.



----------------------------------------

Das ist „Goodbye Deutschland“:

„Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ ist eine Doku-Soap, die Menschen bei ihrer Auswanderung ins Ausland begleitet

Die Sendung wird seit dem 15. August 2006 bei Vox ausgestrahlt

Die „Goodbye Deutschland“-Kameras begleiten Deutsche, die entweder planen auszuwandern oder bereits seit Jahren im Ausland leben

Berühmte „Goodbye Deutschland“-Auswanderer sind unter anderem Daniela Katzenberger, Danni Büchner, Konny Reimann oder Chris Töpperwien

----------------------------------------

Peggy und Steff haben sogar schon ein Grundstück in Aussicht, in Font de sa Cala im Nordosten Mallorcas.

Steff: „Es wäre unser Traum, dort neu zu bauen und auch wieder deutschen Rasen zu haben.“

„Goodbye Deutschland“: Lokal von Peggy und Steff für Umbau dicht

Doch nicht nur privat, auch geschäftlich haben Peggy und Steff Pläne für die kommende Zeit.

Ihr 2021 in Cala Ratjada eröffnetes Restaurant „Martiki“ ging schon am Freitag in die Winterpause. Der Barbereich soll vergrößert werden, ein Umbau soll außerdem mehr Platz für Zweiertische bieten. Zudem soll das Musiksystem verändert werden: Die Lautsprecherboxen mitten im Raum waren den Gästen zu laut, sollen deshalb an die Decke montiert werden.

-------------------

---------------

Im nächsten Jahr soll das „Martiki“ dann verbessert wieder eröffnen. Wann genau ist allerdings noch unklar. „Eventuell, wenn das Wetter top ist, spontan im Januar, nach Silvester. Spätestens am 1. März“, gibt„Goodbye Deutschland“-Auswanderer Steff gegenüber der „Mallorca-Zeitung“ an. (kv)