„Goodbye Deutschland“-Star ins Krankenhaus eingeliefert – „Leider gibt es keine guten News“

Traurige Nachrichten aus Mallorca. Schon länger geht es dem „Goodbye Deutschland“-Paar Kathrin Mermi-Schmelz und Thommy Schmelz auf der Baleareninsel nicht gut. Der Grund ist der Gesundheitszustand des gelernten Kochs Thommy.

Am Montag (24.06.) meldete sich Kathrin in den Sozialen Medien zu Wort und überbrachte den Fans die schlimme Kunde: Ihr Thommy ist ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Goodbye Deutschland“-Star im Krankenhaus

Bei Instagram schreibt die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin: „Leider gibt es keine guten News von meinem Thommy… Aufgrund eines schweren Krampfanfalls wurde er wieder ins Krankenhaus eingeliefert.“

Der Krampfanfall sei schon vor einigen Tagen passiert, am 18.06., um genau zu sein. „Es war sehr, sehr dramatisch. Ich krieg‘ das auch nicht mehr aus dem Kopf. Wir haben echt Glück gehabt, dass wir zu Hause gewesen sind“, verrät die Auswanderin gegenüber der „Mallorca Zeitung“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In Peguera, wo das Paar zusammenwohnt, sei der Krampfanfall vorgefallen. Kathrin beschreibt den Krampf wie einen „epileptischen Anfall“. Thommy habe keine Luft mehr bekommen und habe Erbrochenes im Rachen gehabt. „Das wünsche ich keinem, dass er so etwas sieht“, so der „Goodbye Deutschland“-Star weiter.

Danach handelte Kathrin Mermi-Schmelz nicht lange und bestellte einen Krankenwagen, der Thommy in die Notaufnahme brachte. Im Krankenhaus werden derzeit noch Untersuchungen durchgeführt. Dass das Auswanderer-Paar noch mal Glück gehabt hatte, weil es sich zur Zeit des Vorfalls zu Hause aufgehalten hatte, ist ihm durchaus bewusst.

Mittlerweile liegt Thommy stationär im Krankenhaus und ist offenbar wieder auf dem Weg der Besserung.

Kathrin und Thommy leben seit 2017 auf Mallorca, bereisten davor schon viele andere Länder wie Brasilien, Österreich und Schweden. 2015 ging es Thommy gesundheitlich bereits schlecht, damals erkrankte der „Goodbye Deutschland“-Star an einer schweren Bauchspeicheldrüsenentzündung.