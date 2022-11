„Goodbye Deutschland“: Schock in Kanada! Auswanderer-Paar übel abgezockt

Nachdem Auswanderer Markus Breuer bereits in Kanada sein Glück versucht hatte, wollen jetzt auch die Hartmanns in der Fremde Fuß fassen. Begleitet werden Manfred und Barbara vom „Goodbye Deutschland“-Team. Mit den Kindern von Barbara wollen sie hier das große Glück finden.

Und der Start in das neue Leben sieht vielversprechend aus, denn Manfred hat bereits eine feste Stelle als Bäcker mit Aussicht auf Übernahme in einem kleinen Ort. Hier will sich der Auswanderer seinen Traum verwirklichen, doch dann nimmt der Wunsch nach neuen Herausforderungen eine unschöne Wendung, bei der die Hartmanns plötzlich kurz davor stehen, wieder zurück nach Deutschland zu reisen.

„Goodbye Deutschland“-Traum zerplatzt

Es klang perfekt, nach Kanada auszuwandern und mit den eigenen Backkünsten richtig durchzustarten. Von Geschäftspartner Sam wurde die Familie bei ihrer Ankunft gleich am Flughafen abgeholt. Der Inhaber eines Cafés zeigte sich mit seiner Frau Esther von seiner besten Seite, wollte Familie Hartmann ihren Neustart so angenehm wie möglich machen.

Esther hatte nach der Ankunft gleich mal ein kleines Treffen beim Bürgermeister der Gemeinde organisiert. Doch die nett gemeinte Geste ging nach hinten los, die Sprachbarriere und die Erschöpfung der letzten Tage sorgte bei der Familie für Überforderung. Rückblickend wirkt es wie ein erstes Anzeichen dafür, dass die Familien nicht ganz so dorthin passen wie zunächst gehofft. Wochen später dann der Schock: Die Hartmanns verkünden das Aus der Partnerschaft.

„Goodbye Deutschland“: Familie Hartmann verliert Job

In einer Videobotschaft teilen die Hartmanns dem „Goodbye Deutschland“-Team mit, dass sie nicht länger in dem Café angestellt sind. Und das, obwohl mit ihnen die Nachfrage für den Laden drastisch gestiegen war. Die Umsätze stiegen und die Stimmung war gut. „Wir waren sehr beliebt“, erzählt Barbara.

Mehr Themen:

Als dann plötzlich die Nachricht kommt, der Laden würde nicht länger bestehen können, wirft Manfred Hartmann einen Blick auf das Geschäftskonto. „Da habe ich gesehen, dass die uns 3.300 Dollar vom Konto geklaut haben.“ Als die beiden an dem Tag in das Café wollen, passt ihr Schlüssel schon nicht mehr.

Manfred erzählt von dauerhafter Überwachung und nahezu keiner Handlungsfreiheit. Sie hätten sich anhören müssen, sie hätten Sam und Esther lediglich für ein Arbeitsvisum ausgenutzt. Ob das allerdings wirklich die Gründe für den Rausschmiss waren oder nicht doch etwas anderes dahinter steckt, ist bis heute unklar.

„Goodbye Deutschland“ läuft freitags um 20.15 Uhr im TV und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.