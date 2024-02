Goodbye Deutschland: Auswanderer Emre ist tot – „Auf tragische Weise zu Tode gekommen“

Es ist ein dunkler Tag im Auswanderer-Kosmos von „Goodbye Deutschland“. Wie der Sender Vox nun auf Instagram mitteilt, ist Auswanderer Emre plötzlich verstorben. Der 32-Jährige lernte in der Türkei die Liebe seines Lebens kennen und wollte sich dort ein neues Leben mit seiner Sandra aufbauen. Nun ist er tot.

Goodbye Deutschland: Emre war 2023 in der Sendung

Eingefleischte „Goodbye Deutschland“-Fans werden sich noch sehr gut an ihn erinnern können: Emre Aytekin ließ sich im März 2023 von den Vox-Kameras begleiten. Der 32-Jährige arbeitete in der türkischen Großstadt Side als Musiker und Sänger in einer Touristenbar. Dort traf er dann auch auf die Liebe seines Lebens: die Hamburgerin Sandra Zeppin.

Bei den beiden war es Liebe auf den ersten Blick. Schnell entschied sich die 35-Jährige dazu, Deutschland den Rücken zu kehren und zu ihrem Liebsten in die Türkei zu ziehen. Wenig später folgte dann auch schon der Heiratsantrag. Und das, obwohl die beiden erst ein paar Wochen ein Paar waren. Aber sie waren sich sicher, dass ihre Liebe für immer halten wird. Doch ein Schicksalsschlag trennt die beiden nun. Emre stirb im Alter von 32 Jahren plötzlich.

Goodbye Deutschland: Darsteller Emre ist tot

Auf Instagram verkündet der Sender die traurige Nachricht nun. „Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. ‚Goodbye Deutschland‘ hat seine Verlobte und ihn letzten März in der Türkei begleitet. Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen“, heißt es in dem Statement.

Woran Emre letztendlich verstorben ist, bleibt bislang unklar. Die Familie und Freunde des verstorbenen „Goodbye Deutschland“-Darstellers dürften sich nun erstmal die Zeit nehmen, um ihren tragischen Verlust zu verarbeiten.