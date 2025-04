Vox macht es offiziell – „Goodbye Deutschland“-Fans dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen

Die Vox-Sendung „Goodbye Deutschland“ ist über die Jahre zu einem absoluten Kult-Format geworden. Unzählige Auswanderer haben sich bei dem wohl größten Abenteuer ihres Lebens von den Kameras begleiten lassen und ihren Alltag mit den Zuschauern geteilt.

Mal ging es gut, mal ging es ordentlich in die Hose. In einer neuen Spin-Off-Serie namens „Goodbye Deutschland – Die Bilanz“ lassen einige Auswanderer ihre letzten Jahre nochmal Revue passieren und berichten den Zuschauern, ob alles so gelaufen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Lange warten müssen die Fans darauf nicht.

„Goodbye Deutschland“ zeigt Spin-Off

Vox hat sich etwas ganz Besonderes für die Fans von „Goodbye Deutschland“ überlegt. Ab Mai werden ausgewählte Protagonisten eine Bilanz zu ihrem neuen Leben im Ausland ziehen und eigene Bilder dafür kommentieren. Ist alles so gelaufen, wie sie es geplant haben? Oder hat das Schicksal ihnen Steine in den Weg gelegt?

+++ auch interessant für dich: Für Caro Robens geht ihr sehnlichster Wunsch in Erfüllung – „Hätte niemals mehr damit gerechnet“ +++

Ein Wiedersehen gibt es unter anderem mit Matthias Bück, der vor rund 16 Jahren mit seiner damaligen Ehefrau Hania sein Glück in Thailand gesucht hat. Damals wollte die beiden ein Geschäft auf Koh Samui eröffnen – heute lebt Matthias jedoch auf Phuket.

+++ Nach Playboy-Kritik: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner reagiert mit klaren Worten +++

Und auch Familie Lehmann ist mit von der Partie. Nachdem Andreas und Petra Deutschland im Jahr 2015 den Rücken gekehrt und ihr Glück in Florida gesucht haben, ist einiges passiert. Wie steht es heute um die Familie?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Vox zeigt die beiden neuen Folgen von „Goodbye Deutschland – Die Bilanz“ am 16. und 23. Mai jeweils um 20.15 Uhr. Die Episoden gibt es auch in der Mediathek bei RTL+.