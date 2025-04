Nach Playboy-Kritik: „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner reagiert mit klaren Worten

Es gibt Momente im Leben, die sich anfühlen wie ein echter Erfolg. Für Daniela „Danni“ Büchner scheint jetzt genau so ein Moment gekommen zu sein. TV-Star, Fünffach-Mama, Kult-Star von „Goodbye Deutschland“ – Danni hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe in der deutschen TV-Welt entwickelt. Und jetzt zeigt sie sich so offen wie nie, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Influencerin ziert halbnackt und selbstbewusst das neue „Playboy“-Cover.

Die Reaktionen? Gemischt! Doch davon lässt sich die Wahl-Mallorquinerin so schnell nicht unterbekommen.

„Goodbye Deutschland“-Star schießt Kritiker in den Wind

Schon 2021 träumte Danni Büchner davon, sich knapp bekleidet bis nackt professionell fotografieren zu lassen. Bei Instagram und Co. zeigte sich die Auswanderin in der Vergangenheit bereits leicht bekleidet und scheute sich auch nicht davor, ihren Körper im Bikini zu präsentieren. Damals verriet sie im Interview mit „Kukksi“: „Vielleicht ruft der ‚Playboy‘ an. Solange man nicht alles sieht, würde ich das machen.“ Diese Worte sind nun zur Realität geworden.

Dass sich der „Goodbye Deutschland“-Star mittlerweile mehr als wohl in seinem Körper fühlt, sieht man deutlich. Während viele Fans Danni für ihren Mut feiern, wird online auch gemeckert – von zu viel Retusche“ ist die Rede, einigen fehle es an Natürlichkeit. Doch wer Danni kennt, weiß: Kritik prallt an ihr mittlerweile ab. Gegenüber RTL stellt sie klar: „Da gibt es so viele tolle, lebende Kommentare und liebe Worte von anderen Frauen. Das macht mich sehr glücklich.“

Auch der „Playboy“ selbst zeigt sich hochzufrieden.

Danni Büchner: Die Zahlen sprechen für sich

Chefredakteur Florian Boitin betont tatsächlich gegenüber RTL: „Ich kann sagen, dass an den Fotos nicht viel bearbeitet worden ist.“ Vielmehr sei das Ergebnis der Arbeit einer „herausragenden Fotografin“ zu verdanken. Und auch die Zahlen sprechen für sich: „Das Reel auf der Instagram-Seite des Playboys hat fast eine Million Klicks und damit die meisten in der letzten Zeit“, freut sich Danni.

Man merkt: Vox-Star Danni Büchner scheint angekommen zu sein, bei sich selbst und einem ganz neuen Kapitel. Und auch die Reaktionen anderer Stars und Kollegen sprechen für die Auswanderin Bände: „Ich bin überwältigt und dankbar angesichts dieser tollen Reaktionen.“