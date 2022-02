Die RTL-Reality-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erfreut sich großer Beliebtheit. Es gibt bereits 14 Staffeln des sogenannten „Dschungelcamps“. Aus ihnen sind 14 Dschungelköniginnen und Dschungelkönige hervorgegangen. Wir stellen Dir die bekanntesten Sieger aller Staffeln vor und verraten, was aus ihnen geworden ist.

„Goodbye Deutschland“: Danni Büchner macht klare Ansage zu Ex – „Gehört sich einfach nicht“

Seit dem Tod von „Goodbye Deutschland“-Star Jens Büchner hat Danni Büchner einfach kein Glück mehr in der Liebe!

Nach weniger Zeit zerbrach die aufkeimende Beziehung zu Sohel Abdoulkhanzadeh, der „Goodbye Deutschland“-Zuschauern ebenfalls als Mallorca-Auswanderer bekannt ist.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Danni Büchner ist wieder Single. (Archivfoto) Foto: imago stock&people gmbh

Obwohl die Beziehung nur kurz dauerte, beschäftigt die Öffentlichkeit das Liebes-Aus noch immer. Jetzt hat sich Danni Büchner erneut mit klaren Worten zu der Sache geäußert.

„Goodbye Deutschland“-Star über Trennung: „Menschen mischen sich ein“

Sie hätten das neue „Goodbye Deutschland“-Traumpaar werden können, doch zwischen Danni Büchner und Sohel Abdoulkhanzadeh ist schon wieder alles aus.

Laut der fünffachen Mutter hatte der Mallorca-Auswanderer sie per Instagram abserviert (alles dazu hier). Er wiederum behauptete gegenüber „Bild“, dass die Witwe von Jens Büchner ihm per SMS den Laufpass gegeben hätte.

Jetzt wird Danni Büchner der Rosenkrieg offenbar zu bunt, sie stellte am Mittwoch in ihrer Instagram-Story klar: „Eine wichtige Sache: Ich glaube die letzten Tage waren sehr nervenaufreißend für alle, vor allem für meine Familie, für seine Familie. Viele Dinge wurden nicht so weiter erzählt, wie sie waren. Menschen mischen sich ein, und es gehört sich einfach nicht.“

„Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner macht klare Ansage an Fans

Die 44-Jährige redet sich in Rage: „Es gehört sich auch nicht, ihm zu schreiben 'Ihr passt nicht zusammen', überhaupt ihm blöde Nachrichten zu schreiben.“

Ihre Ansage an alle, die sich einmischen: „Wir lassen das einfach, es sind jetzt Dinge, die privat geklärt werden.“

Warum sich die „Goodbye Deutschand“-Auswanderin überhaupt zu diesem öffentlichen Statement genötigt fühlte? „Es gibt Menschen die sagen, ich habe kein Eier in der Hose. Ich habe mehr Eier in der Hose als manch anderer.“ An wen sich die Kampfansage jedoch konkret richtete, dazu schweigt sie. (kv)