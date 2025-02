„Goodbye Deutschland“-Star sorgt für Aufsehen – „Traummann“

Seit Freitag (14. Februar 2025) dürfen sich die Fans des Kult-Formats „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ wieder über ein ganz besonderes Highlight freuen. Auf RTL+ gibt es wiedermal einen exklusiven Einblick in das turbulente Los Angeles-Leben eines sehr bekannten Auswanderers – und zwar keinem Geringeren als dem Ex-Dschungelcamper Chris Toepperwien (50)!

Ein typischer Instagram-Beitrag, der auf die neue Episode hinwies, sorgte bei vielen Fans für großen Trubel. Hätte Chris Toepperwien im Vorfeld ahnen können, dass er sich so tief in das Gedächtnis der Zuschauer einbrennen würde?

„Goodbye Deutschland“: Valentinstag belebt die Kult-Serie

Am 14. Februar drehte sich bei vielen Paaren weltweit alles um den besonderen Valentinstag. Daher durfte er selbstverständlich auch nicht beim langjährigen Auswandererformat „Goodbye Deutschland“ fehlen!

+++ „Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens setzen wichtiges Zeichen +++

In einer neuen Episode gewähren die Toepperwiens ihren Fans einen exklusiven Einblick, wie sie das romantische Event in ihrem Zuhause feiern. Wie gewohnt nutzte die Serie ihren Instagram-Kanal, um auf die Folge mithilfe eines Reels aufmerksam zu machen.

In dem geposteten Einspieler fällt Chris Toepperwien den Fans besonders durch ein auffälliges Detail ins Auge. „Ich bin mega romantisch, Leute. Das ist einfach so. Fragt alle meine Ex-Frauen: Ich war immer schon so“, gesteht Chris. So wird er den Valentinstag nutzen, um seine Frau Nicole durch Überraschungen den Tag zu versüßen. Jedoch stößt dies bei Nicole auf wenig Gegenliebe. Mit kitschigen, übertriebenen Gesten könnte sie gar nichts anfangen.

„Goodbye Deutschland“-Star fesselt viele weibliche Fans

Die Fans von „Goodbye Deutschland“ reagieren jedoch ganz anders: Sie sind von Chris‘ liebevollen Ideen begeistert und feiern seine romantischen Bemühungen auf Instagram. Viele weibliche Userinnen gehen dabei sogar noch einen Schritt weiter! „Ich hätte gerne so einen Mann. Na ja egal, irgendetwas ist immer“, gesteht ein Fan.

„Könnten sich einige Männer eine Scheibe von abschneiden!“, lautet der klare Appell einer weiteren Userin. Eine weitere kommentiert: „Ist doch schön! Ich freue mich auch über so eine schöne Überraschung.“ Aber eine Userin scheinen Chris‘ Pläne besonders gefesselt zu haben. Sie adelt ihn als einen „Traummann“.

Zusätzlich dazu heben viele Fans noch hervor, dass sie begeistert von den aktuellen Folgen seien. Außerdem lassen sich auch Valentinstagsmuffel in den Kommentaren erkennen. Die Ehefrau vom früheren Dschungelcamp-Star ist daher keinesfalls alleine!