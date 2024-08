„Goodbye Deutschland“-Stars verwirren mit kuriosem Schild – wer das macht, „fliegt sofort“

Durch die Erfolgsshow „Goodbye Deutschland“ bei Vox sind sie berühmt geworden: Caro und Andreas Robens. Schon seit einigen Jahren verfolgen ihre Fans sie bei ihrem Auswandererleben auf Mallorca, wo die beiden sich im berühmten Oberbayern kennen und lieben gelernt haben und ein Fitnessstudio direkt an der Playa von S’Arenal betreiben.

Das Iron Gym ist mittlerweile zu einer wahren Pilgerstätte für Fans des „Goodbye Deutschland“-Paares geworden. Fast täglich kommen hier Menschen her und fragen die Robens nach einem Foto. Wobei die Fans hier seit neuestem zur Kasse gebeten werden (was dahinter steckt, erfährst du hier).

Doch aktuell hängt ein Schild am Eingang zum Fitnessstudio, das sich nicht an die Fans, sondern an die Sport-Kunden richtet. Mit einer ganz klaren Ansage! Unsere Reporterin vor Ort hat nachgefragt, was es damit auf sich hat.

Goodbye Deutschland: Wer macht denn sowas?

Auf einem weißen Zettel, der mit den schwarz-gelben Sicherheitsstreifen umrandet ist, die man von Baustellen kennt, werden die Besucher des Iron Gym-Fitnessstudios in S’Arenal schon vor Betreten der Trainingshalle von einer neuen Regel in Kenntnis gesetzt.

Auch interessant:

Urlaub auf Mallorca: Irre Szenen an der Playa – Touristen bleiben völlig verwirrt zurück

Auf Spanisch steht dort geschrieben: „Das Kaugummikauen ist absolut verboten. Jeder Kunde, den man darauf hinweisen muss, fliegt sofort raus – ohne Anspruch auf Rückerstattung, weder der bezahlten Zeit noch der Anmeldegebühr.“

Bei den Robens hängt seit Neuestem ein Schild am Eingang zu ihrem Fitnessstudio, dass die Kunden davor warnt, hier Kaugummi zu kauen. Foto: Sarah Fernández/DER WESTEN

Mehr News zum Thema Goodbye Deutschland:

Wir haben bei einem Mitarbeiter des „Goodbye Deutschland“-Paares nachgefragt. Was hat es also mit dem Schild und der neuen Regel auf sich? „Die Leute haben hier Kaugummi gekaut und entweder auf den Boden geworfen oder an die Trainingsgeräte unten ran geklebt. Jetzt hat Andreas entschieden, dass Schluss damit ist.“