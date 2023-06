„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens: Schock in den USA! – „Einfach irre“

Sie gehören zu den berühmtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderern, die aus der Vox-Show hervorgegangen sind: Caro und Andreas Robens sind mittlerweile echte TV-Bekanntheiten. Nachdem sie sich 2010 auf Mallorca kennen und lieben gelernt hatten, bauten sie sich dort ein gemeinsames Leben auf und ließen sich mit der Kamera begleiten.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderer leben immer noch auf Mallorca und betreiben ihr erfolgreiches „Iron Gym“. Momentan machen Caro und Andreas Robens zum ersten Mal Urlaub in den USA. Dort kommt es zu einer schicksalhaften Begegnung.

„Goodbye Deutschland“-Stars Caro und Andreas Robens in den USA

Das Ehepaar gönnt sich aktuell eine Auszeit in Los Angeles und kündigt, an in Zukunft mehr reisen zu wollen. Für Caro Robens ist es der erste Ausflug in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Auf Instagram schreibt sie: „Nun geht die große Reise los! Mein erstes Mal über den großen Teich! Ich sterbe vor Aufregung.“

Dort angekommen, geht es für das Paar erstmal ab ins Auto und auf die Straße. Dabei ist die 44-Jährige vor allem von der Landschaft angetan. Doch auch das ein oder andere Problemchen macht sich breit. Stichwort Jetlag.

Caro und Andreas haben unglaubliche Begegnung

Trotz Müdigkeit und Erschöpfung machen sich die ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Sieger auf den Weg in ein Restaurant. Nichtsahnend wollen sie dort zu Abend essen, als sie plötzlich alten Bekannten über den Weg laufen.

Denn Caro und Andreas treffen in Los Angeles auf ehemalige Nachbarn! Das kann doch kein Zufall sein, denkt man sich. Doch wie es scheint, war das Treffen nicht abgemacht. Auf Instagram schreibt die 44-Jährige: „Einfach irre. Da fliegt man 10.000 Kilometer und trifft dort die ehemaligen Nachbarn. Es war trotz Jetlag einfach ein toller Abend. Freunde trifft man einfach überall!“

