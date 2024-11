„Golden Bachelor“: RTL veröffentlicht Kandidatinnen – Zuschauer trauen ihren Augen nicht

Das gab es in Deutschland noch nie. Suchen in den RTL-Formaten „Bachelor“ und „Bachelorette“ doch zumeist Kandidatinnen und Kandidaten nach der großen Liebe, bei denen die große VIER noch weit entfernt ist, treten beim „Golden Bachelor“ erstmals ältere Liebeshungrige in den Mittelpunkt.

73 Jahre alt ist Franz Stärk, der erste „Golden Bachelor“ Deutschlands. Und auch seine Rosendamen sind in etwa in diesem Alter. Ein Effekt, der sich auch in den Jobbeschreibungen der Damen zeigt.

„Golden Bachelor“ startet bei RTL

Sind bei Formaten wie „Bachelor“ oder „Bachelorette“ recht häufig Berufe wie Influencer oder auch Content-Creator genannt, darf sich Franz Stärk auf eine Erzieherin, eine Anwältin, eine Vermögensverwalterin oder auch eine Museumspädagogin freuen. Tiefe und inhaltsvolle Gespräche sind da vorprogrammiert.

Das fiel auch den Fans positiv auf. „Mal richtig schön, keine Influencerinnen, Content-Creatorinnen und Fitnesstrainerinnen zu lesen“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin auf Instagram. Eine andere ergänzt: „War auch mein erster Gedanke – die haben alle einen richtigen Job!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch die Optik der Damen wird gelobt. „Die sehen viel natürlicher und schöner aus als manch 25-jährige Teilnehmerin aus vergangenen Staffeln“, heißt es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Wow die Damen sehen toll aus. Sehr sympathisch und hübsch. Ich bin gespannt. Und dank der älteren Generation mal keine Influencer. Habe zwar nichts gegen Influencer, aber mal eine schöne Abwechslung.“

„Golden Bachelor“ startet am 3. Dezember 2024 bei RTL Plus und ist ab Januar 2025 auch bei RTL im TV zu sehen. Der „Golden Bachelor“ jedenfalls ist schon in heller Vorfreude. „Ich habe jetzt die einzigartige Gelegenheit, bemerkenswerte Frauen kennenzulernen. Es ist faszinierend, wie viel Potenzial an Lebenserfahrung und Weisheit sie mitbringen werden. Ich bin sehr motiviert und sehr gespannt darauf, noch mehr über ihre Geschichte zu erfahren und freue mich sehr darauf“, so Stärk gegenüber RTL.