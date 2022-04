GNTM: Trotz Rauswurf bekommt SIE begehrten Job bei internationalem Designer

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

Überraschenderweise musste GNTM-Kandidatin Viola die Show inder letzten Folge verlassen. Das hat einigen Fans gar nicht gefallen. Sie konnte während der Staffel zwar die Zuschauer von sich überzeugen aber keinen einen Job ergattern.

Doch GNTM-Chefin Heidi Klum hat entschieden. Nach der Show bekam Viola plötzlich ein Angebot von einem Stardesigner. Wahnsinn!

GNTM-Kandidatin Viola ergattert DIESEN Job nach ihrer Teilnahme an der Show

Sie durfte für den französischen Designer Jean Paul Gaultier shooten. Und das hatte nichts damit zu tun, dass er als Juror in der Show zu Gast war. Der berühmte Modedesigner wurde vor allem in den Medien auf Viola aufmerksam, denn dort polarisierte sie dank der Teilnahme an der Castingshow auf ProSieben.

Viola shootet für Jean Paul Gaultier. (Archivbild) Foto: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Die Agentur informierte sie über die Anfrage und prompt reiste Viola nach Paris. Das Fotoshooting verlief wunderbar und laut eines Instagram-Posts der 21-Jährigen waren alle super zufrieden mit ihrer Leistung.

Auch DIESE ehemaligen GNTM-Kandidatinnen haben den Sprung in die internationale Modelwelt geschafft

Respekt! Daran kann man sehen, dass die beliebte TV-Show durchaus ein Sprungbrett für eine Modelkarriere sein kann. Unter anderem sind Lena Gercke, Stefanie Giesinger, Rebecca Mir, Kim Hnizdo, Céline Bethmann und Sarina Nowak durch „Germanys Next Topmodel“ bekannt geworden.

----------------------------------------

Mehr zu GNTM 2022:

GNTM-Lüge aufgeflogen! Jetzt kommt DAS ans Licht

GNTM: Catwalk sorgt für Zoff unter Models – „Totale Katastrophe“

GNTM–Star mit krasser Beichte über Mats Hummels – „Ja, wir daten“

----------------------------------------

Auch eine Reihe anderer Kandidatinnen aus den letzten 18 Jahren sind international erfolgreich geworden. Wer nach der 17. Staffel die Modewelt erobern wird, ist noch unklar. Aber Kandidatinnen wie Martina oder Lieselotte durften bereits auf der Berliner Modewoche für bekannte Designer laufen.