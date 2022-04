GNTM-Lüge aufgeflogen! Jetzt kommt DAS ans Licht

Das sind die bisherigen Gewinnerinnen von „Germany's Next Topmodel“.

Die 18-jährige Sophie bekommt in der diesjährigen Ausgabe von „Germany's next Topmodel“ (GNTM) wohl die meisten Hater-Kommentare. Die überambitionierte Studentin, die vor der Kamera völlig aufdreht, ist für die ProSieben-Zuschauer schon seit Beginn der Staffel ein großer Störfaktor, wie zahlreiche Fanreaktionen im Netz zeigen.

GNTM-Chefin Heidi Klum hingegen scheint viel von Sophie zu halten und wählt sie jede Woche wieder eine Runde weiter. Doch wie lange hält die Glückssträhne der Studentin noch an?

GNTM-Kandidatin Sophie hat Produktion angelogen, um mitmachen zu können

Oh oh, wenn das Heidi erfährt... Im Netz plaudert Sophie ganz offen über ihre GNTM-Teilnahme. Im Gespräch mit der YouTuberin Luisa Crashion offenbart die 18-Jährige sogar, dass sie die ProSieben-Produktion bewusst angelogen hat.

Als Luisa von ihr wissen will, wie die Bewerbung bei der Modelshow abläuft, verrät Sophie, dass sie ein Video von sich einreichen und ein Formular ausfüllen musste. „Ich habe alles daran gesetzt, in diese Sendung reinzukommen“, gibt sie dabei zu. Bereits in der Show betonte Sophie, dass sie ein GNTM-Fan der ersten Stunde sei.

Eine Kandidatin der aktuellen GNTM-Staffel gesteht, dass sie ProSieben angelogen hat. Foto: ProSieben/Rankin

Um sich ihren großen Traum erfüllen zu können, schreckt Sophie offenbar auch nicht vor kleinen Notlügen zurück. „Ich habe ein bisschen gelogen, was meine Größe angeht“, offenbart sie im YouTube-Video.

----------------------------------------

GNTM 2022: Diese Kandidatinnen sind noch dabei

Amaya (18 Jahre alt)

Anita (20)

Martina (50)

Lena (21)

Luca (19)

Sophie (18)

Vanessa (20)

Lou-Anne (18)

Lieselotte (66)

Juliana (24)

Vivien (21)

Noëlla (24)

----------------------------------------

GNTM: Beim Casting flog Sophies Lüge auf – doch Crew reagierte gelassen

So soll sich Sophie einen Zentimeter größer und ihre Hüfte zwei Zentimeter schmaler geschummelt haben. Doch beim Casting wurden schließlich die echten Maße von ihr genommen und der Fernsehcrew ist Sophies Lüge natürlich nicht entgangen. „Ich habe dann auf voll überrascht getan und meinte: 'Was?! Ich bin nur 1,73 Meter und nicht 1,74 Meter groß? Das überrascht mich jetzt!'“, erzählt sie.

Da GNTM mittlerweile unter dem Motto Diversität steht, sollen die paar Zentimeter Unterschied aber keine Rolle gespielt haben und so wurde Sophie einfach durchgewunken. Glück gehabt!

----------------------------------------

Mehr zu GNTM 2022:

----------------------------------------

Wirbel um die GNTM-Gewinnern aus 2017: Céline Bethmann bestätigt ihre Liaison mit dem noch verheirateten Fußballer Mats Hummels.