GNTM–Star mit krasser Beichte über Mats Hummels – „Ja, wir daten“

Ann-Kathrin Götze, Cathy Hummels und Co.: Das sind die 10 bekanntesten Spielerfrauen Deutschlands

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche bei den Hummels. Mit von der Partie: GNTM–Star Céline Bethmann. Die soll nämlich Mats Hummels daten. Jetzt meldet sich Noch–Ehefrau Cathy Hummels auch zu Wort.

Daten sie sich jetzt oder nicht? Das ist eine Frage, die sich viele Instagram-Follower der Ex GNTM–Kandidatin stellen. Es spricht vieles dafür: Die beiden waren zweimal gemeinsam Essen und Céline postet sogar ein Bild aus dem Haus des Fußballprofis Mats Hummels. Spekulationen hin oder her: Jetzt hat das Model sich zu den Gerüchten geäußert und sagt ganz klar: „Ja, wir daten“.

GNTM–Star Céline Bethmann bestätigt Gerüchte um sie und Mats Hummels

Als sie Samstagabend bei einem Event von Journalisten von „Vip.de“ auf Mats Hummels angesprochen wird, findet sie klare Worte: „Ja wir daten“. Damit bestätigt sie alle Gerüchte rund um die beiden. Weiter beschreibt sie das Date mit dem BVB-Star als wunderschön. Kann aus den beiden also was Ernstes werden?

Mit ihr soll Mats Hummels Zeit verbracht haben. Foto: IMAGO / APress

---------------

Das ist GNTM–Star Céline Bethmann:

Sie wurde am 04. Juli 1998 geboren und ist somit 23 Jahre alt

2017 gewann sie in der Castingshow Germanys Next Topmodel

Sie arbeitet als Model und Influencerin

---------------

Die Antwort auf die Frage, lautet: Nein. Zumindest sagt das jetzt ein Freund von Mats Hummels der „Bild“. In einem Statement sagt dieser Freund: „Mats hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Eine Frau, die öffentlich sagt: ,Ja wir Daten‘, würde nicht die Frau sein, die Mats wirklich daten würde. Da möchte jemand den Ruhm abgreifen“. Harte Worte!

Jetzt schaltet sich Cathy Hummels ein

In der Vergangenheit hat sich die Noch–Ehefrau von Mats Hummels klar zu den Gerüchten positioniert. Aber jetzt schießt Cathy direkt gegen GNTM-Star Céline Bethmann. Diese hat eine Instagramstory gepostet, in der sie Mats Hummels verlinkt und schreibt „Dinner Date“. Daraufhin postet Cathy einen Beitrag und kontert so: „Heute Abend hab ich ein Dinner-Date mit Ludwig. Es gibt nicht Steak und Kartoffelbrei, sondern eine vegane Lasagne a la Mama“. Na, wenn das keine Ansage ist!

---------------

---------------

Der Beitrag von Cathy Hummels ist aber nicht nur eine Ansage gegen GNTM-Star Céline Bethmann. Die Fans drehen durch und feiern sie.