„GNTM“: Designerin Marina Hoermanseder geht auf die Barrikaden – „Geht’s noch?!“

Seit 2006 ist „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) fester Bestandteil der deutschen TV-Landschaft – mit Heidi Klum als Gastgeberin und Woche für Woche wechselnden Gastjuroren, Fotografen und Designern. Manche gelten als besonders streng, andere geben sich gelassener. Doch wenn jemand für klare Ansagen bekannt ist, dann Designerin Marina Hoermanseder.

Am Donnerstag (8. Mai) sorgt sie in der neuen Folge für Aufsehen – und das nicht nur mit ihren weißen Kleidern, die Heidi Klum beim Shooting kurzerhand mit Farbe bewirft. Im Backstage-Bereich herrscht nämlich dicke Luft!

„GNTM“: Designerin geht auf die Barrikaden

Ärger bei „GNTM!“ Designerin Hoermanseder entdeckt im Backstage Model Moritz für sich. Kein Wunder, denn der 19-Jährige zählt zu den absoluten Favoriten der aktuellen Staffel und hat bereits die meisten Jobs abgestaubt. Doch als Hoermanseder ihn bittet, für sie zu laufen, kommt die Überraschung: Moritz lehnt ab. Ein Affront, den die Designerin nicht unkommentiert lässt.

„Kannst du keinem erzählen! Geht’s noch? Das würde ich mir in Zukunft nochmal überlegen, ob du zu einem Designer ‚Nein‘ sagst“, wettert Marina sichtlich verärgert. Schon in früheren Staffeln war sie nicht zimperlich, wenn es um Disziplin ging. Unvergessen bleibt auch ihr Auftritt in der 19. Staffel, als sich die Model-Zwillinge Julian und Luka über ihre Outfits lustig machten. Schon damals verstand Hoermanseder so gar keinen Spaß.

„GNTM“: Moritz verliert nicht die Nerven

Moritz selbst bleibt gelassen: „Ich mache mir erstmal keine Gedanken drum.“ Unterstützung bekommt er prompt von Modelkollege Eliob, der einspringt und Hoermanseder seinen Walk präsentiert.

+++„GNTM“-Fans fassungslos – „Kann nicht sein“+++

Doch das Thema bleibt präsent. Die Designerin sucht im Anschluss nochmal das Gespräch mit Moritz. Aber der bleibt bei seiner Entscheidung. Immerhin: Einsicht zeigt er dennoch. „Jeder macht Fehler“, gibt er später zu.

Mehr Nachrichten gibt es hier:

Für Mitkandidat Ray hingegen ist Moritz Verhalten unverständlich: „Das war eine Einstellung, die die wenigsten nachvollziehen können. Warum nutzt du deine Chance nicht?“