2006 nahm Darya Strelnikova bei der 10. Staffel „GNTM“ teil – bis heute bleibt sie Fans der Show im Kopf. Mit ihrer zugeordneten Rolle als Zicke machte sie sich einen Namen. Mittlerweile ist der „GNTM“-Star auch Influencer und war noch in der ein oder anderen Trash-TV-Sendung am Start. Bei ihrer Teilnahme in „Are You The One“ lernte Darya ihren jetzigen Verlobten Fabio Knez kennen.

Auf Instagram hat die Influencerin mittlerweile 445.000 Follower, die das Leben der beiden täglich verfolgen. Immer wieder erreichen den „GNTM“-Star dort immer noch Fragen zu ihrer Teilnahme an Heidi Klums Show. Jetzt rechnet Darya mit der Sendung ab.

„GNTM“-Star rechnet ab

Model-Mama Heidi Klum ist aktuell wieder auf der Suche nach „GNTM“ 2025. Gerade erst fand das beliebte Umstyling statt. Was Darya wohl von der aktuellen „GNTM“-Staffel hält? Das wollen ihre Instagram-Fans jetzt unbedingt wissen!

Das ehemalige „GNTM“-Sternchen hält mit ihrer Meinung dazu nicht im Schacht. „Diese Sendung hat in meinen Augen gefühlt nichts mit dem echten Modeln zu tun – langsam hat es sich ausgemodelt“, sagt die 31-Jährige deutlich. Ob sie damit wohl recht hat?

„GNTM“-Star: „Schaue seit Jahren nicht mehr“

Die Antwort, dass Darya die Show nun nicht mehr verfolgt, überrascht demnach nicht. „Ich war bei der Premiere von der ersten Folge der diesjährigen Staffel in Berlin, die habe ich gesehen. Ich schaue aber seit Jahren eigentlich nichts mehr von Topmodel an.“

Dass sich das Konzept von „GNTM“ grundlegend verändert hat, ist Fans der Show mehr als bewusst. Wo früher nur Frauen unter strengsten Model-Bedingungen überhaupt teilnehmen durften, setzt die Show heute auf „Diversity“ – und Male-Models. Ob sich die Show damit der Zeit anpasst oder sich selbst ins Aus schießt, bleibt fragwürdig.

Darya selbst schaffte es in ihrer Staffel 2015 auf den fünften Platz – und wird durch ihren dortigen Auftritt wohl für immer in den Köpfen der „GNTM“-Fans bleiben.