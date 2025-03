„GNTM“: Model macht Heidi Klum Angebot – „Kann ich keinem erzählen“

Die große Jubiläums-Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ („GNTM“) ist in vollem Gange. Seit dem 13. Februar 2025 kämpfen Heidis Nachwuchsmodels wieder um den begehrten Titel. Doch dieses Jahr gibt es eine Neuerung: Die Male Models bekommen ihre eigene Bühne! Ab dem 19. Februar laufen ihre Folgen sechs Wochen lang, immer mittwochs auf ProSieben und Joyn.

Und wer dachte, dass hier nur fleißig posiert wird, hat sich geirrt – denn in der neuesten Folge wird erstmal geschlemmt und getanzt!

„GNTM“: Heidi schwingt das Tanzbein

Schauen wir mal, was Heidis Boys so treiben. Am Mittwochabend (19. März) flimmert eine neue Folge „GNTM“ über die Bildschirme. Doch bevor die Male Models mit ihren Shootings loslegen, wird erst einmal geschlemmt und geschnackt. In geselliger Runde genießen die Kandidaten deftige bayerische Küche im Münchener Hofbräuhaus. Sauerkraut, Haxe und Maßkrüge – aber was wäre ein traditioneller Abend ohne ein bisschen Bewegung?

Und genau die gibt es plötzlich mitten in der Gaststätte! Kandidat Jannik fasst sich ein Herz, fordert Heidi zum Foxtrott auf und schwingt mit ihr das Tanzbein.

„GNTM“: Fans reagieren deutlich

Heidi ist sichtlich begeistert, denn, wie sie lachend betont, hat sie bislang noch keiner der Male Models zum Tanzen aufgefordert. Jannik weiß allerdings noch nicht so ganz, was er von seiner Tanzeinlage halten soll. „Kann ich keinem erzählen“, so sein Fazit.

Im Netz sorgt die Szene schonmal für rege Diskussionen. „Wann Heidi bei ‚Let’s Dance‘?“, fragt sich ein neugieriger Fan auf X. Doch nicht alle sind gleichermaßen begeistert. „Das ist schon unangenehm zuzusehen“, urteilt ein anderer User.

Nach dem kleinen Intermezzo kehrt dann aber wieder der Ernst des Modelbusiness ein. Die Boys müssen ihre Fitness unter Beweis stellen und sich bei einer Trainerin ordentlich ins Zeug legen. Danach geht es direkt weiter zum Setcard-Shooting – denn schließlich geht es am Ende des Tages immer noch ums Modeln!