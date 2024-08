GNTM-Star Rebecca Mir völlig verändert – Fans werden deutlich! „Geht gar nicht“

Mittlerweile ist es stolze 13 Jahre her, dass Rebecca Mir in der sechsten Staffel der Casting-Show GNTM den zweiten Platz geholt hat. Bis heute ist die Frau von Massimo Sinato ein erfolgreiches und viel gebuchtes Model. Und auch als Moderatorin der ProSieben-Show „taff“ macht sie eine gute Figur.

Auf Instagram ist die ehemalige GNTM-Kandidatin ebenfalls sehr beliebt – rund eine Million Nutzer haben ihren Account abonniert. Dort teilt Rebecca Mir zahlreiche Schnappschüsse aus ihrem Privatleben oder von der Arbeit. Seit Neustem zeigt sie sich allerdings in einem neuen Look, der nicht bei allen Fans so gut ankommt.

GNTM-Star macht aktuellen Trend nach

Zunächst scheint alles wie gehabt. Rebecca Mir teilt auf ihrem Instagram kurze Videos und Fotos von einem Shooting. Doch wie es scheint, hat sie sich für diesen Job einer Typveränderung unterzogen. Die 32-Jährige hat sich nämlich einfach mal ihre dunklen Augenbrauen blond gefärbt!

Beim sogenannten „Brow Bleaching“ handelt es sich um einen aktuellen Trend aus der Mode-Szene. Es soll die eigenen Gesichtszüge stärker hervorbringen und ist daher vor allem in der Mode-Fotografie ein beliebtes Feature. Im Fall von Rebecca Mir kann sich aber nicht jeder damit anfreunden.

GNTM-Fans werden deutlich

Ein Blick in die Kommentare macht deutlich, dass viele ihrer Follower den Look leider so gar nicht feiern. Während die einen ihre Begeisterung teilen, üben andere harsche Kritik an der neuen Augenbrauenfarbe:

„Rebecca ist so hübsch und das sieht jetzt regelrecht gruselig aus!“

„Sorry, aber das geht gar nicht.“

„Ich verstehe diesen Trend nicht.“

„Ehrlich, das ist überhaupt nicht schön.“

„Sieht ganz furchtbar aus, ich frage mich, wie man auf solche Ideen kommt.“

Rebecca Mir ist nicht die Einzige, die diesen neuen Look ausprobiert hat. Auch ihre GNTM-Kollegin Stefanie Giesinger präsentierte sich neulich mit blondgefärbten Augenbrauen vor ihren Fans.