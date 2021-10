GNTM: Model zeigt erstes Baby-Foto – Fans rasten aus

Ein ehemaliges GNTM-Model sorgt für Begeisterung bei seinen Fans! Auf Instagram hat es ein Foto seines neugeborenen Babys gepostet.

GNTM: Model teilt Bild von Neugeborenem

Das ehemalige GNTM-Model Marie Nasemann hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht! Mit den Worten „Sie ist da“ teilte sie ein Foto mit ihrer Instagram-Community: Dort liegt sie in einer Badewanne, das Baby schläft auf ihrer Brust und ihr Ehemann legt seine Hand auf die Schulter des Models. Die Vermutung liegt nahe, dass das Bild unmittelbar nach der Entbindung aufgenommen wurde.

Das ehemalige GNTM-Model Marie Nasemann teilt ein Foto ihres Neugeborenen auf Instagram. (Archivbild) Foto: IMAGO / POP-EYE

Marie Nasemann erlangte im Jahr 2009 größere Bekanntheit, als sie an der vierten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ teilnahm und den dritten Platz belegte. Daraufhin versuchte sie sich unter anderem als Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin.

Die kleine Tochter, die sie nun in den Armen halten kann, ist allerdings nicht ihr erstes Kind. Bereits im April 2020 brachte das deutsche Model einen Sohn zur Welt. Die Instagram-User rasteten aus vor Freude: Ein User schrieb: „You did it again!“. Eine andere freute sich: „Herzlichen Glückwunsch“.

Sogar die Gewinnerin der ersten GNTM-Staffel, Lena Gercke, kommentierte unter dem Instagram-Post mit einem „Yeeeeah“. Der ehrliche Einblick in den Moment nach der Geburt eines Kindes kam also augenscheinlich bei vielen sehr gut an. (lb)