GNTM-Fans deutlich: Sie lässt Nacktheit kalt

Am Mittwochabend (12. März 2025) wurde es wieder heiß auf den Laufstegen. Wie gewohnt strahlte der Sender ProSieben zur Primetime eine brandneue Folge der 20. Jubiläumsstaffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ aus. Dabei setzten sich die männlichen Topmodelanwärter wieder gekonnt in Szene und zeigten, was sie zu bieten hatten.

Die Models werden wie nie zuvor gefordert und müssen in einzigartigen Shootings ihre Vielseitigkeit beweisen. Von sinnlichen, verführerischen Nacktshootings bis zu futuristischen Catwalks konnten die treuen Fans einzigartige Szenerien bestaunen.

Wie sollte es anders sein: Das Nacktshooting sorgte sowohl bei Heidi Klum als auch bei den Kandidaten für Aufsehen und ließ die Stimmung ordentlich steigen. Doch während die Spannung am Set wuchs, richteten viele Instagram-User ihre Blicke auf ganz andere Details.

Die Models hätten sich unterschiedlicher nicht verhalten können: Während Teilnehmer Nawin (27) erzählte, dass er sich sichtlich unwohl fühlte, nackt zu posieren, hatte der pinkhaarige Felix (27) keinerlei Hemmungen und öffnete grinsend seinen Bademantel, um die anderen zu überraschen.

Beim nackten Versinken in der Wanne brachte der blonde Felix Jurorin Heidi Klum zum Dahinschmelzen. Plötzlich rätselte sie: „Wäre ja mal interessant, an wen du hinter der Kamera denkst“. Felix‘ Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Er sei sich nicht sicher, ob das so vorteilhaft gewesen wäre und wies scherzhaft auf eine mögliche Erektion hin.

GNTM: Fans hatten wenig Augen für die ästhetischen Körper

Und auch bei den eingefleischten Instagram-Usern schlug das Nacktshooting hohe Wellen. Ein weiblicher Fan brachte dabei eine brisante Frage ins Spiel. „Gibt es für jeden neuen Kandidaten eine neue Badewasserfüllung? Oder müssen alle in eine?“, fragte sie entgeistert.

Dies war aber nicht das einzige Detail, welches die User beschäftigte. Eine weitere Nutzerin wünschte sich noch mehr Freizügigkeit. So urteilte sie: „Warum macht man das Untenrum eigentlich unkenntlich? Die haben doch eh alle hautfarbene Unterhosen an. Zudem ist ein Großteil des Körpers doch mit Schaum bedeckt. Bekloppt das Nacktshooting zu nennen. Da sind sie in Bademode nackter.“ Ein anderer Fan schrieb, dass sie die Schwarzweißfotos sehr unvorteilhaft finden würde. Er war der Ansicht, dass die männlichen Models auf Farbfotos eine viel bessere Figur gemacht hätten.

„Germany’s Next Topmodel“ flimmert ab dem 13. Februar wöchentlich um 20.15 über die ProSieben-Bildschirme. Im Anschluss sind die Folgen auch auf Joyn zum streamen verfügbar.