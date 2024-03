„GNTM“: Erschütternde Nachricht für Models – „Schockierender Moment“

Die Suche nach „Germanys next Topmodel“ begann dieses Jahr mit einem großen Casting in Berlin. Dabei gibt es in der 19. Staffel des Model-Formats gleich zwei Neuerungen: Zum ersten Mal sind auch Männer mit von der Partie um den Kampf um die Modelkrone – aus diesem Grund wird es auch zwei Sieger geben.

Nach dem Casting folgt direkt die erste Bewährungsprobe – und das dürfte viele der Kandidaten schockiert haben!

Modelmama unterläuft schwerwiegender Fehler

„Heute prüfe ich alle meine Models auf Herz und Niere oder in diesem Fall auf Walks und Posen“, heißt es von Modelmama Heidi Klum am Donnerstagabend (29. Februar) in der dritten Folge auf ProSieben. Dies prüft sie aber nicht als alleinige Jurorin – denn die Models müssen ihr Können auch vor Modedesigner und Ikone Jean-Paul Gautier unter Beweis stellen.

Dabei ist dem Topmodel bei den Castings jedoch ein schwerwiegender Fehler unterlaufen: Sie hat zu viele Models für die Show ausgewählt, da sie einfach „zu euphorisch war“. Deswegen müssen sich die Kandidaten bereits vor der eigentlichen Fashionshow einer Prüfung unterziehen. Unter den wachsamen Augen von Heidi und Gastjuror Jean-Paul Gautier schauen die beiden genau darauf, wer sich einen Fehltritt auf dem Catwalk leistet.

Nachwuchsmodel: „Schockierender Moment“

Doch damit nicht genug! Denn Heidi Klum lässt direkt die nächste Bombe platzen: „Und dann werden uns leider einige von euch bereits verlassen müssen!“, so der „GNTM“-Star.

Das sich die Teilnehmer bereits vor der eigentlichen Entscheidungen von einigen ihrer Mitstreiter verabschieden müssen, ist für viele eine bestürzende Nachricht. „Natürlich ist das dann ein schockierender Moment, weil es jetzt direkt darum geht, rauszufliegen“, so Model Luka, der mit seinem Zwillingsbruder Julian in der Show antritt.

Auch Nachwuchsmodel Xenia hat damit nicht gerechnet: „Und dann kommt so eine Message und dann dachte ich mir direkt so Tschüss“, so die 23-Jährige.

Designer: „Sehr viel Arbeit, denen Laufen beizubringen“

Wer es zum Schluss aber dennoch in die Fashionshow schafft, darf sich über ein echtes Highlight freuen – denn für die meisten ist es der erste Laufsteg, den sie betreten. Unter Heidis auserwählter Zuschauerschaft, die die Models auf dem Runway genau unter die Lupe nehmen, lassen sich einige prominente Gesichter erkennen.

So zum Beispiel die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die durch ihre YouTube Karriere „Die Lochis“ Bekanntheit erlangten oder Modedesigner Kilian Kerner. Von ihm gibt es gemischte Gefühle zur Show: „Ich bin wirklich baff von den Frauen und dann gab es Männer, da sind Rohdiamanten dabei, aber es wird sehr viel Arbeit, denen das Laufen beizubringen!“

Nachdem Heidi bereits vor der Fashionshow und auch noch einmal danach fleißig aussortiert hat, geht es nun für alle übrig gebliebenen 20 Männer und 20 Frauen nach Teneriffa, wo das erste Shooting auf sie warten wird. In der Modelwelt bleibt es also auch noch nächste Woche spannend.