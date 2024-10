„GNTM“: Keine Chance für Politiker-Tochter – „Bekam eine Absage“

Wie viele andere junge Frauen auch träumte eine deutsche Politiker-Tochter von einer Teilnahme bei „GNTM“. Also bewarb sie sich und lief beim Casting über den Catwalk. Doch dann das! Sie bekam prompt eine Absage.

Einen Bonus gab es aufgrund ihres berühmten Vaters nicht. Und auch sonst passte es nicht. Die damals 16-Jährige erhielt eine Absage. „Im Nachhinein bin ich froh“, sagt sie jetzt darüber!

„GNTM“: Politiker-Tochter kassiert Absage in Vorrunde

Sie ist niemand Geringeres als die Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Gloria-Sophie Burkandt ist eines von vier Kindern des CSU-Politikers und längst als Model erfolgreich. Doch dass es dazu eines Tages mal kommen würde, hätte sie nach dem Rückschlag bei „GNTM“ vermutlich nicht gedacht.

Als Gloria-Sophie noch die Schulbank drückte, nahm sie an einem Casting für Heidi Klums Modelshow teil, wie sie gegenüber der „Bild“ verriet. „Ich habe mich in der Mittagspause aus der Schule geschlichen und an einer Vorrunde teilgenommen“, erzählt Söders Tochter. Allerdings umsonst: „Ich bekam eine Absage.“

Darum ist sie froh, nicht bei „GNTM“ teilgenommen zu haben

Dass man sie bei „GNTM“ nicht wollte, lag aber wohl nicht am fehlenden Model-Talent, sondern an etwas anderem. „Ich war zu groß für die. Damals war das Höchstmaß 1,83 Meter“, erklärt Gloria-Sophie. Mit ihren 1,85 Metern war sie zwei Zentimeter zu groß.

Gloria-Sophie Burkandt und ihr Vater Markus Söder bei den Richard-Wagner-Festspielen in Bayreuth. Foto: IMAGO/STAR-MEDIA

Inzwischen wäre das kein Problem mehr. „GNTM“ hat seine Anforderungen gelockert und ermöglicht auch kleinen oder großen Models die Teilnahme. Im Nachhinein scheint Gloria-Sophie allerdings froh, dass zu ihrer Zeit noch ein anderer Wind wehte.

„Hätte ich bei „GNTM“ teilgenommen, wäre ich wahrscheinlich nicht bei Elite gelandet“, erzählt sie „Bild“ und spielt damit auf eine bekannte Model-Agentur aus New York an, bei der sie unter Vertrag ist. Das Sprungbrett von Heidi Klums Show benötigte sie also gar nicht, um erfolgreich zu sein. Sie hat es auch ohne geschafft, Fuß im hart umkämpften Model-Business zu fassen.