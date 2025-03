Sophia Thomalla: Heidi Klum servierte sie eiskalt ab

Sophia Thomalla (35) ist in der deutschen TV-Szene schon lange bekannt. Egal ob „Are You The One?“, „Date or Drop“ oder sogar neben Stefan Raab (58) bei „Du gewinnst hier nicht die Millionen“ – der schlagfertige TV-Star moderiert alles souverän und ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Doch das war nicht immer so!

Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla (59) wusste bereits in frühen Jahren, dass sie im Rampenlicht stehen möchte. Selbst als Model würde sie durchstarten wollen. Doch das blieb ihr verwehrt: Heidi Klum (51) wollte sie nicht bei „Germany’s Next Topmodel“. Der Grund lässt Staunen…

Sophia Thomalla: Kein Platz bei Heidi Klum

Mit 19 Jahren wollte Sophia als Model durchstarten und nahm an der berühmten Castingshow teil. Doch der Traum endete abrupt. Die junge Berlinerin musste früh die Koffer packen. Der Grund? Eine Freundschaft zu Juror Peyman Amin (53). Die Angst, dass er sie bevorzugen könnte, führte letzten Endes zu ihrem Rauswurf.

Sophia selbst nahm es gelassen. Ihre Mutter war ohnehin nicht begeistert von der Model-Ambition ihrer Tochter. „Meiner Mutter tue ich damit auch einen Gefallen, sie war nämlich von Anfang an nicht so begeistert, dass ich überhaupt hingegangen bin“, erklärt Sophia rückblickend im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“. Vielleicht war es ein Segen, denn heute glänzt sie als erfolgreiche Moderatorin.

Aber nicht nur beruflich sorgt sie für Furore – auch privat steht sie im Fokus. Mit berühmten Ex-Freunden wie dem Rammstein-Sänger Till Lindemann (62) hat sie bereits in der Vergangenheit die Schlagzeilen gefüllt. Derzeit ist sie mit Tennis-Ass Alexander Zverev (27) liiert und zieht mit ihm die Blicke der Öffentlichkeit auf sich.