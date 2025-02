GNTM-Star Rebecca Mir: Nackt-Foto geleakt! „Es macht mich traurig“

Vor kurzem ist die Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) bei ProSieben in ihre mittlerweile bereits 20. Staffel gestartet. Während einmal mehr jede Menge Nachwuchsmodels auf ihre Chance hoffen, sind viele ehemalige Teilnehmerinnen auch bis heute noch gut im Geschäft.

Eine von ihnen ist Rebecca Mir, die nach GNTM nicht nur bei Formaten wie „Let’s Dance“ erfolgreich war, sondern mittlerweile auch bei der ProSieben-Sendung „taff“ als Moderatorin tätig ist. Doch der anhaltende Ruhm hat auch Schattenscheiten, wie die 33-Jährige nun anhand eines schockierenden Erlebnisses zeigt.

GNTM-Star veröffentlicht Nackt-Foto mit pikantem Hintergrund

Zum Alltag eines Models gehören oft auch Fotos mit einiger nackter Haut dazu. Dennoch ist es auch für einen GNTM-Star wie Rebecca Mir nicht normal, wenn solche Fotos ohne ihre Zustimmung an die Öffentlichkeit gelangen. So etwas scheint der Frau von „Let’s Dance“-Star Massimo Sinato aber genau jetzt passiert zu sein. Bei Instagram veröffentlicht Mir ein schwarz-weiß Foto, das sie oben ohne zeigt – es hat einen unschönen Hintergrund.

So erklärt sie: „Passt gut auf eure Daten auf! Manchmal bleiben Fotos einfach im Archiv – ich habe dieses Bild damals gemacht und mochte es, aber irgendwie nie gepostet. Nun ist es auf eine unschöne Weise an die eine fremde Person geraten, weil sich jemand Zugriff verschafft hat. Es macht mich traurig, dass so etwas passieren kann und man sich nicht immer ausreichend schützen kann.“

+++ Ex-„GNTM“-Star erlebt Horrorszenario – „Kann hier nicht mehr wohnen“ +++

GNTM-Star Rebecca Mir: „Es gibt echt verrückte Menschen“

In ihrer Instagram-Story zeigt Rebecca Mir auch, wie es scheinbar zu der Situation kam. Demnach gehen aktuell Fake-Nachrichten von ihr herum, in denen es unter anderem heißt: „Ich habe eine dringende Bitte an dich. Kannst du mir alle Akt-/Teilakt-Fotos, die du von mir hast, zusammenstellen und mir hier auf meine private Email schicken, mir fehlen leider viele…“

Mehr aktuelle Promi-News:

Rebecca Mir stellt in ihrer Instagram-Story klar: „Gerade bekommen viele meiner Kontakte diese Nachricht. Diese Email ist Fake!!! Es gibt echt verrückte Menschen.“

Die Fans des GNTM-Models stimmen ihr in den Kommentaren auf Instagram zu – auch wenn viele finden, dass das Foto sehr gelungen ist, sind sich doch alle einig, dass es sich bei der Aktion um eine Straftat handelt.