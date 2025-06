„GNTM“-Star verkündet Großes: „Ein Traum wird wahr“

Sie galt einst als „GNTM“-Liebling der Herzen, jetzt startet Marie Nasemann ihr ganz eigenes Kapitel. Ruhig war es in den letzten Jahren nie um die Drittplatzierte der 2009er-Staffel von „Germany’s Next Topmodel.“ Sie modelte, schrieb Bücher, wurde Mutter, setzte sich in ihrem Blog „Fairknallt“ für Nachhaltigkeit ein.

Doch nun verwirklicht sie etwas, von dem sie lange nur geträumt hatte.

„GNTM“-Kandidatin erfüllt sich ihren Traum

In ihrer Instagram-Story überrascht Marie Nasemann ihre Follower mit einer Nachricht, die viele wohl nicht kommen sahen: Die 35-Jährige hat ihre erste eigene Modekollektion entworfen, in Kooperation mit einer Fair-Fashion-Marke. Für das Shooting der Stücke reiste sie extra an den Gardasee. Dort ließ sie ihre Vision Wirklichkeit werden. „Die Teile sind so schön geworden. Genauso, wie ich es wollte“, schwärmt sie.

Was sie nun zeigt, ist weit mehr als ein modisches Experiment. Es ist ein Herzensprojekt, das 15 Jahre lang in ihr geschlummert hat. „Heute ist ein Traum wahr geworden“, schreibt sie. Auf ihrer Bucketlist habe dieser Punkt ganz oben gestanden. Nachhaltigkeit und faire Produktion stehen dabei an erster Stelle – Werte, die Nasemann nicht erst seit gestern vertritt.

„GNTM“-Star durchlebt schwierige Zeit

Dabei könnte der Zeitpunkt für diesen Schritt kaum symbolischer sein. Denn privat steckt Nasemann gerade mitten im Umbruch. Erst vor wenigen Wochen verkündete sie das Ehe-Aus mit Sebastian Tigges, nach mehreren Jahren Beziehung, zwei Kindern und einem gemeinsamen Podcast. „Family Feelings“ liegt derzeit auf Eis. Ob dieser berufliche Neustart auch ein Schritt in die Eigenständigkeit ist?

Auf Instagram machte Marie Nasemann klar: Die Trennung sei ein Schritt für ihre Kinder. „Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können“, schrieb sie.