Nach „GNTM“ Ausstrahlung: Fans in Sorge – „Super verwirrt“

Nach Wochen voller aufregender Challenges, atemberaubender Gastjuroren und spannender Catwalks war es Donnerstagabend (13. Juni) endlich so weit: Das große Finale von „GNTM“ stand an. Heidi Klum krönte in der 19. Staffel erstmals zwei Gewinner – und vergab je 100.000 Euro an Kurzhaar-Blondine Lea und Männer-Model Jermaine.

Aber nicht nur die Finalistinnen zogen alle Blicke auf sich. Auch ehemalige Kandidatinnen und Designer der aktuellen Staffel waren unter den Zuschauern. Doch besonders der Auftritt von Modezar Wolfgang Joop sorgte für viele besorgte Gesichter.

„GNTM“: Heidi Klum begrüßt prominente Unterstützung

Heidi Klum lud zum großen Finale ein buntes Potpourri an Stars, um den Abend zu feiern. Neben Sängerin Sabrina Carpenter („Espresso“) durften sich die Zuschauer außerdem auf ein Torhüter-Fotoshooting mit Bastian Schweinsteiger freuen. Auch unter das Publikum hatten sich einige bekannte Gesichter wie etwa Designer Wolfgang Joop gemischt. Doch sein Zustand ließ Fragen über seine gesundheitliche Verfassung aufkommen.

+++GNTM-Gäste brüskieren Heidi Klum – „Warum ich hier bin, weiß ich auch nicht“+++

In den vergangenen Staffeln gehörte Wolfgang Joop an der Seite von Heidi und Thomas Hayo zum festen Juror, unterstütze die Models immer rührend. Auch wenn sich der Designer auf Nachfrage Klums bisher nur eine Folge der diesjährigen Staffel anschaute, ließ er es sich nicht nehmen, die Finalisten mit seiner Marke „Wunderkind“ einzukleiden.

„GNTM“: Sorge um Joop – „Verwirrt“

Doch im Netz sorgte der jüngste Auftritt des 79-Jährigen für viele Diskussionen. Fans machen sich seitdem Sorgen um seinen Gesundheitszustand. Während der Gespräche mit Topmodel Heidi Klum wirkte er teils verwirrt und durcheinander, rang oftmals um Worte. Mehrfach musste die „GNTM“-Gastgeberin den Faden des Gesprächs wieder aufnehmen.

Auf der Social-Media-Plattform „X“ tauschten besorgte Fans ihre Bedenken aus: „Wie kann man Wolfgang Joop so ins Live-TV schicken? Der wirkt super verwirrt und nicht ganz da. Wäre besser gewesen, wenn er zuhause geblieben wäre, sehr schade“, äußert sich eine Userin. Andere bestätigen den Eindruck: „Wolfgang Joop wirkt leicht verwirrt.“ Hei und ihre Models feierten den Stardesigner allerdings.

Nach seinem Auftritt schien Joop das „GNTM“-Finale verlassen zu haben. Die Zuschauer konnten ihn nicht mehr entdecken. Ob er sich zu seinem gesundheitlichen Zustand äußern wird, bleibt abzuwarten.