„GNTM“: Kurz nach Ausstrahlung wird es bekannt

Seit 2006 sucht Heidi Klum unermüdlich nach „Germany’s Next Topmodel.“ In diesem Jahr feiert die Castingshow ihr 20-jähriges Jubiläum und bringt einige Neuerungen mit sich. Erstmals traten Männer und Frauen in getrennten Episoden an: mittwochs die Männer, donnerstags die Frauen. Doch mit immer weniger Kandidaten wurden die Shows nun zusammengelegt. Ab sofort läuft „GNTM“ nur noch einmal wöchentlich mit beiden Geschlechtern.

Klar, dass es sofort auffällt, wenn plötzlich ein Model fehlt! Und genau das passierte in Folge 14. Während sich die verbliebenen Kandidaten beim Marionetten-Walk beweisen mussten, suchten die Zuschauer eine von ihnen vergeblich: Daniela war nicht dabei! Doch was war passiert?

„GNTM“: Plötzlich fehlt von Daniela jede Spur

Kein Kommentar von Heidi Klum, keine Erklärung in der Show. Model Daniela (20) fehlte am Donnerstagabend (3. April) einfach bei „GNTM.“ Fans wunderten sich bereits in den sozialen Medien: War sie krank? Ist sie freiwillig gegangen? Jetzt folgt die Auflösung: In der Vorschau für Folge 15 ist sie wieder zu sehen und auf Instagram gibt sie selbst Entwarnung: „Ihr seht mich nächsten Donnerstag wieder in der Folge.“

Daniela hatte die Show also nicht etwa verlassen – ganz im Gegenteil!

„GNTM“: ProSieben klärt auf

Ein ProSieben-Sprecher erklärte auf Nachfrage der „Stuttgarter Nachrichten“, dass Daniela während der Dreharbeiten für Folge 14 in Paris war – für ein exklusives Fotoshooting des Kunden Zadig & Voltaire.

Das Casting dazu war bereits in Folge 11 zu sehen: Daniela, Katharina, Lulu und Safia waren in München eingeladen worden, um sich für eine digitale Kampagne eines neuen Damendufts für Zadig & Voltaire x Douglas zu präsentieren. Daniela bekam den Job und durfte dementsprechend für den Kunden shooten.

Mehr Promi-News:

Gute Nachrichten also für ihre Fans: Daniela bleibt weiterhin im Rennen! Für die beiden „GNTM“-Kandidaten Keanu und Annett hingegen war in Folge 14 Schluss – sie mussten die Show verlassen.