GNTM-Star landet in der Notaufnahme – „Ich bin einfach erschöpft“

Anna Adamyan, ehemals bekannt als Anna Wilken, teilte neulich emotionale Zeilen mit ihren rund 612.000 Followern auf Instagram. Die aus der neunten Staffel von GNTM bekannte Influencerin hat mit ihrer Gesundheit zu kämpfen und muss plötzlich ins Krankenhaus. Die Fans der ehemaligen GNTM-Kandidatin sind in großer Sorge um sie.

GNTM-Star Anna Adamyan teilt emotionale Botschaft

Schocknachricht für alle Fans von Anna Adamyan! Vergangenes Wochenende (16. und 17. November) musste sie in der Notaufnahme behandelt werden. „Samstagabend bekam ich Ohrgeräusche mit Schwindel, Übelkeit sowie Magenschmerzen. Diese wurden Sonntag nicht besser, sondern eher schlechter. Als dann noch einseitige Armschmerzen mit Brustbeschwerden hinzukamen und der Schwindel immer mehr wurde, haben wir es zur Sicherheit abchecken lassen“, schreibt die 28-Jährige auf Instagram.

Weiter heißt es von ihrer Seite aus: „Mein Körper zeigt(e) diese Symptome, weil er erschöpft ist. Denn was ihr äußerlich nicht sehen könnt ist meine Psyche (es ist nicht immer alles so rosig, wie es scheint), die seit Längerem nicht so auf dem besten Stand ist. Ich bin einfach erschöpft. Jegliche Symptome der letzten Zeit habe ich dennoch eher ignoriert und auch gestern dachte ich: Hey, das wird „wieder nur eine Panikattacke sein“. Nur, dass sie sich wirklich nicht danach angefühlt hat und ich kenne sie ja (leider).“ Ihre Fans finden tröstende Worte für die Influencerin.

GNTM-Star bekommt Zuspruch von Fans

In den Kommentaren zeigen sich die Fans von Anna Adamyan sichtlich gerührt von ihren Worten. „Ich drücke dich ganz fest. Es ist wirklich so wichtig auf seine Warnsignale zu achten und sich für sich und seine Gesundheit starkzumachen“, schreibt ein Fan beispielsweise.

Eine weitere Nutzerin kommentiert: „Danke fürs Teilen. Um ein anderes Bewusstsein zu entwickeln und der Tabuisierung entgegenzuwirken müssen wir noch viel mehr darüber aufklären. Achte (gut auf) dich!“