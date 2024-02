GNTM: Ex-Kandidatin wird deutlich – „Besser spät als nie“

Fiona Erdmann dürfte den GNTM-Fans durchaus bekannt sein. Die Brünette nahm 2007 in der zweiten Staffel der beliebten Castingshow teil. Letztendlich schaffte sie es sogar auf den vierten Platz und machte sich so einen Namen in der Branche. Mittlerweile ist sie ein alter Hase in dem Geschäft. Wer könnte die Neuerungen bei GNTM also besser bewerten als sie?

GNTM: Fiona Erdmann findet klare Worte

In einem Interview mit „watson“ äußert sich die 35-Jährige nun zu den Änderungen in der Show. Denn seit ihrer Teilnahme hat sich vor allem im Punkt Diversität einiges getan. Eine positive Entwicklung, findet Fiona Erdmann: „Es gibt immer mehr Best-Ager- und Plus-Size-Models. Das ist eine sehr gute Entwicklung, finde ich. Denn das ist ja die Realität. Wir sind nun mal alle unterschiedlich. Die Models können in der Modebranche inzwischen eine Individualität ausdrücken, die so vor ein paar Jahren noch nicht möglich gewesen wäre. Da kommt eine mit Afro, eine ist Plus-Size und eine andere hat total krasse Sommersprossen im Gesicht. Und das finde ich total schön zu sehen. Das ist eine Bereicherung.“

+++ GNTM: Schon vor Show-Beginn – hat er bereits einen entscheidenden Vorteil? +++

GNTM: Ex-Kandidatin wird deutlich

Es hat Jahre gedauert, bis Heidi Klum auch kurvige und ältere Frauen gecastet hat. Wie findet die ehemalige Kandidatin Fiona Erdmann das? „Besser spät als nie. Man darf nicht vergessen, dass ‚GNTM‘ eine sehr kommerzielle Sendung ist. Am Ende geht es da vor allem um Geld und damit auch um die Frage, wer später mit diesen Models zusammenarbeiten kann. Und sehr individuelle Models kannst du leider nicht an jeden vermitteln. Wenn du jemanden dabei hast, bei dem du schon weißt, dass die Nische nur eine ganz kleine ist – ergibt es denn dann wirklich Sinn, so jemanden gewinnen zu lassen?“, heißt es in dem Interview. Eine deutliche Ansage der 35-Jährigen.

Mehr Nachrichten heute:

GNTM startete am 15. Februar 2024 auf ProSieben und ist parallel auch in der Mediathek bei Joyn zu sehen.