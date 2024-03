GNTM: Zuschauer auf 180 – „Fernseher auf stumm schalten, weil es so unangenehm ist“

Die aktuelle Staffel von GNTM ist in vollem Gange. Nach dem großen Umstyling und den ersten Fashionshows steht an diesem Donnerstagabend (28. März) das erste Casting vor der Tür. Einer der größten Chancen für die angehenden Models Fuß in der Branche zu fassen. Schon zu Beginn der Episode kommt bei den Fans allerdings schnell Frust auf – wegen IHM.

GNTM: Kandidat bringt Zuschauer auf die Palme

Die Rede ist von GNTM-Kandidat Armin. Der 27-Jährige polarisiert in den letzten Wochen mit seiner offenen Art und kommt damit nicht bei allen Zuschauern so gut an. Dass er einen Haufen Sendezeit dazu bekommt, macht das Ganze nicht besser.

In der heutigen Folge kommt es wieder zu einer Szene, in der er für Diskussionen unter den Fans sorgt. Eigentlich sollte der Student aus dem Allgäu vor der Gruppe einen Brief von Heidi Klum vorlesen. Das macht er auch – und wie. Mit einer dramatischen Stimme und theatralischem Unterton trägt er die Message vor wie ein Gedicht. Viel zu übertrieben für manche Zuschauer.

GNTM-Zuschauer sind nach kurzer Zeit genervt

Schon kurz nach Beginn der Folge haben die GNTM-Zuschauer schon einiges zu meckern. Armins Vortrag steht dabei auf der Liste ganz oben. Auf X (ehemals Twitter) überschlagen sich die Kommentare im Sekundentakt:

„Wieso lassen die den immer vorlesen? Muss den Fernseher auf stumm schalten, weil es so unangenehm ist.“

„Oh. Armin versucht jetzt witzig zu sein und keiner lacht. Zwei Minuten und der Cringe plagt mich.“

„Armins Präsentation des Briefs = Theater-AG des städtischen Gymnasiums Bocholt.“

„Liest er ein Theater-Script vor oder was wird das bitte?“

„Armin liest vor, als wär er grad bei einem Schauspielcasting um die Rolle seines Lebens zu bekommen.“

„Kann der das nicht einfach normal vorlesen!?“

„Armin liest den Brief vor, wie meine Grundschüler selbstgeschriebene Geschichten vorlesen.“

GNTM geht ab dem 15. Februar 2024 bei ProSieben an den Start und ist parallel auch in der Mediathek bei Joyn zu sehen.