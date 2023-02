GNTM-Kandidatinnen sind schockiert, als Elsa plötzlich DAS aus ihrem Koffer holt

Der Kampf um den Titel „Germanys next Topmodel“ 2023 ist eröffnet. In Folge 2 von GNTM geht es zunächst aber nicht um das perfekte Foto, sondern um das perfekte Bett. Die Frage, wer mit wem in einem Zimmer schläft, sorgt bei den Kandidatinnen für jede Menge Gesprächsstoff.

Während sich die einen noch über die zahlreichen Werbegeschenke freuen, reservieren die anderen mit Glätteisen und Co. bereits ihre Betten. Schnell wird klar, dass die Aufteilung dabei nicht ganz fair abläuft und die Wünsche mancher Mädchen ganz außer Acht gelassen werden. Der Kampf ums Bett erinnert eher an Klassenfahrt als Modelshow. Der Schock über die Bettenzuteilung ist allerdings schnell vergessen, als GNTM-Kandidatin Elsa ihren Koffer auspackt.

GNTM-Kandidatin Elsa schockt alle

Die Modelanwärterin von Heidi Klum will sich gegen ihre Konkurrenz durchsetzen, auf der Suche nach Freundinnen scheint sie dabei aber nicht zu sein. Ob sie mit ihrer Einstellung zu Echt-Pelz bei ihren Zimmernachbarinnen punkten kann, ist aber auch fraglich.

Ganz ungeniert zieht sie beim Auspacken ein edles Pelzjäckchen aus ihrem Koffer – wie teuer die Klamotte war, kann sie nicht mehr genau sagen. Geht aber von „rund 400 Euro“ aus. Darauf angesprochen, sagt sie: „Ich liebe echten Pelz.“ Eine Aussage, die bei ihren Konkurrentinnen für große Augen sorgt.

++ GNTM: Kandidatin zieht vor laufender Kamera blank – Zuschauer sind sprachlos „Zu viel für mich“ ++

GTNM-Kandidatin Elsa bringt Zuschauer auf die Palme

„Ich kann auf Pelz nicht verzichten“, sagt sie voller Überzeugung. Die anderen Kandidatinnen schauen alles andere als begeistert. Besonders bitter: Eine von ihnen ist Veganerin. Aber Elsa lässt sich nicht beirren. Während die anderen von Tierwohl und Tötungsfabriken sprechen, bleibt das Hobbymodel bei ihrer Meinung.

Mehr News:

Elsas Philosophie: „Ich hab’s mit meinen eigenen Händen nicht getötet, das ist mir wichtig.“ Aber nicht nur die Kandidatinnen in der Show zeigen sich schockiert. Auch die Zuschauer auf Twitter reagieren eindeutig. Vor allem die Aussage, Pelz könne nachwachsen, sorgt für Aufregung.

„Der Pelz kann nachwachsen? Das deutsche Bildungssystem ist am Boden“, „Hat sie den Pelz extra mitgenommen, um Drama zu starten?“, „Elsa ist so ein richtiger Hauptgewinn“, „Wusste Elsa ist abstoßend, das gibt mir nur einen Grund mehr“, sind nur einige der Kommentare zu Elsas Aussagen.

Folge 2 ist nach der TV-Ausstrahlung bei Prosieben online in der Joyn-Mediathek abrufbar.