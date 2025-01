Gloria Glumac: RTL-Star schockt mit Radikaldiät – „Jetzt wird durchgezogen“

Gloria Glumac (32) hat genug von deftigem Essen, Süßigkeiten & Co. Deshalb sagt die RTL-Moderatorin ihren Kilos erneut den Kampf an und enthüllt auf Instagram ihre radikale Abnehmstrategie. Nach einer geheimnisvollen Operation, über die sie nichts Näheres preisgibt, hat der Reality-Star fünf Kilogramm zugenommen.

„Vier Wochen Herumliegen nach meiner OP und Langeweile-Essen haben ihren Tribut gefordert“, gesteht die TV-Schönheit offen auf Instagram. Bis zu ihrem bevorstehenden Urlaub am 14. Februar soll das Gewicht nicht nur purzeln, sondern regelrecht schmelzen. Sie fügt an: „Jetzt wird durchgezogen. Bis zum 14. Februar muss ich mindestens fünf, besser acht Kilogramm abnehmen. Also zwei Kilogramm pro Woche.“

RTL-Star Gloria Glumac deutlich: „Das würde Micha nie sagen“

Doch wie will Gloria das schaffen? Bereits in der Vergangenheit hat sie erfolgreich Pfunde verloren und verrät nun ihre Geheimwaffen im Kampf gegen die Kilos: Linsenwaffeln statt Brötchen zum Frühstück und ein paar Stücke Zartbitterschokolade gegen den Heißhunger auf Süßes. Dazu gesellt sich ein straffes Bewegungsprogramm: zwei- bis fünfmal pro Woche schwingt sie sich in den Sattel. Reiten als Fitness-Geheimnis? Für Gloria offenbar ein Volltreffer!

Doch nicht nur die Ernährung und Bewegung spielen eine Rolle. Ein weiterer, etwas ungewöhnlicher Tipp kommt von ihr: „Eine glückliche Beziehung“, erklärt sie lächelnd. Ihre Liebe zu Partner Michael (33) motiviert sie offenbar zusätzlich. Missverständnisse mit den Fans räumt sie direkt aus dem Weg: „Micha würde niemals sagen: ‚Du musst abnehmen, damit ich mit dir zusammenkomme.’“ Die 21 Kilogramm, die sie zuvor verloren hat, schreibt sie ihrer Zeit bei „Promi-Büßen“ zu, wo nur veganer Erbseneintopf auf dem Speiseplan stand.

Ob der ehrgeizige RTL-Star ihr Ziel bis zum Valentinstag erreichen wird, bleibt abzuwarten.