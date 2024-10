„Glasperlenspiel“-Sängerin mit eigener Boutique – dieser RTL-Star zählt zu ihren Kunden

Rote Teppiche, glamouröse Events und Auftritte im Fernsehen – wer regelmäßig im Blitzlichtgewitter und vor den Kameras steht, weiß, wie wichtig dabei das perfekte Outfit ist! So auch ein bekannter RTL-Star…

Und der weiß dank jeder Menge Erfahrung im Rampenlicht genau, worauf es ankommt und wo sich ein Look mit echtem Wow-Faktor herbekommen lässt. Das TV-Gesicht setzt immer wieder auf die Boutique von „Glasperlenspiel“-Sängerin und Ex-DSDS-Jurorin Carolin Niemczyk.

„Glasperlenspiel“-Sängerin: SIE ist Kundin in ihrer Boutique

Seit über 20 Jahren ist sie im Fernsehgeschäft tätig, führt seither durch verschiedene Sendungen. Die Rede ist von Mareile Höppner. Sie mauserte sich in ihrer Karriere nicht nur zu einer der bekanntesten Moderatorinnen in Deutschland, sondern auch zu einem gefragten Gast bei Events.

Ob beim Bambi, dem Deutschen Fernsehpreis oder der Fashion Week – die gebürtige Hamburgerin strahlt regelmäßig auf großen Veranstaltungen und überzeugt dabei mit ihren Outfits. Ein Umstand, den sie auch „Glasperlenspiel“-Sängerin und Ex-DSDS-Jurorin Carolin Niemczyk sowie deren Freundin Cecilia Bourgueil zu verdanken hat.

RTL-Moderatorin Mareile Höppner bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024. Foto: IMAGO/Future Image

Mareile Höppner stehen Raritäten zur Verfügung

In der „CZYK Boutique“ in Berlin schaut Höppner häufig vorbei, um sich vor Auftritten ein Outfit auszuleihen. Das verrät Bourgueil dieser Redaktion. Sie gewährt einen Einblick in die gigantische Auswahl, die dem RTL-Star und den anderen Kunden zur Verfügung steht.

Cecilia Bourgeil steht im „CZYK Boutique“, das sie gemeinsam mit Sängerin Carolin Niemczyk führt. Foto: Luisa Garcia/FUNKE Digital

Darunter angesagte Mini-Kleider mit tiefem Dekolleté von Alexandre Vauthier oder Hosen, mit einer limitierten Auflage von Vivienne Westwood, die es nur 40 Mal gibt. Alle sind in der „CZYK Boutique“.

Insgesamt gibt es weit über 1.000 Teile. Es handelt sich ausschließlich um Designerstücke, die unter anderem von Carolin Niemczyk und anderen Prominenten stammen und in deren Genuss jeder Modeliebhaber kommen kann. Vor Ort oder online können die Kleider und Accessoires ausgeliehen werden. Damit man selbst so schön aussieht wie TV-Stars…